美味貢寮鮑登場　新北澳底漁港熱鬧滾滾

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新北市府為了讓消費者吃得安心，輔導養殖戶取得「產銷履歷」和「安心標章」，並定期抽檢，確保合格才能上市，且市府為保護貢寮鮑產業，108年向中央爭取限制大陸鮑魚進口，並促成經濟部公告每年11月至隔年3月貢寮鮑產季期間，禁止大陸鮑魚來台，讓民眾在產季可以吃到新鮮、安全的在地貢寮鮑。
今年貢寮鮑滋養風味餐包含當季貢寮鮑、在地山藥、小卷、白帶魚等豐富食材，在總鋪師的精心烹製下，鮮美又豐盛的海鮮大餐讓訂桌成功的民眾讚不絕口，紛紛表示物超所值。
在產地活動現場有許多民眾排隊購買具有產銷履歷認證及生產追溯標章的貢寮鮑福袋，漁會還加碼送出鯖魚片及與全聯合作推出買福袋就送咖啡卷的優惠，加上現場300份的免費鮮烤貢寮鮑、鯖魚及石花凍試吃，讓參與民眾滿載而歸。
新北市已升格10年，努力推動地方創生，為增加東北角海岸線觀光遊憩據點並帶動地方產業發展，委託貢寮區漁會經營澳底漁貨直銷中心，並挹注漁會經費進行整修及增建工程，完善遊客採買、用餐環境及遊憩服務設施。澳底漁貨直銷中心集合漁會與在地小農的農漁民市集以及全聯福利中心貢寮首家門市，19日合作推出開幕限定優惠，希望促進地方觀光發展。
農漁民市集在貢寮鮑產季期間試營運，展售在地農漁產品及品質優良的貢寮鮑產品，包括獲得漁業署「2020海宴水產精品」榮譽的「九孔鮑饗食包組合」，以及入選「2020新北特色美味好禮」的「磯燒九孔鮑」，未來澳底漁貨直銷中心將會持續增建2、3樓，規劃做為咖啡簡餐及觀景座位區之用，提供來貢寮遊玩的旅客舒適的休憩場所及購物據點。
新北市長侯友宜表示，感謝大家對於貢寮鮑品牌的支持，此東北角的珍味得來不易，未來將持續支持貢寮鮑養殖產業，推廣新北在地優質水產品，與地方產業共存共榮、永續發展，歡迎前來體驗與以往不同的澳底漁港，並支持在地優質水產品。