五角大廈突喊停簡報　拜登團隊警告國安後果

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五角大廈突喊停簡報　拜登團隊警告國安後果

中央社

calendar_today2020-12-19 13:52:13

▲ 美國總統當選人拜登的政權交接團隊在稍早表示國防部突然暫停向政權移交團隊簡報後，繼續為此提出會有國家安全風險的警告。圖為五角大廈。（圖／達志影像／美聯社）
▲ 美國總統當選人拜登的政權交接團隊在稍早表示國防部突然暫停向政權移交團隊簡報後，繼續為此提出會有國家安全風險的警告。圖為五角大廈。（圖／達志影像／美聯社）
（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統當選人拜登的政權交接團隊在稍早表示五角大廈突然暫停向政權移交團隊簡報後，繼續為此提出會有國家安全風險的警告。
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美國網路媒體Axios報導，拜登團隊高層事前並不知情，不知道代理國防部長米勒（Chris Miller）為何採取此舉，也不確定總統川普是否授意。據報導，米勒此舉震驚整個五角大廈。此前，川普政府和拜登團隊的交接會議持續進行，但米勒17日晚間下令國防部官員取消預定的交接會議。
法新社報導，拜登政權交接團隊執行主任亞伯拉罕（Yohannes Abraham）表示，他「本週得知，本來就很有限的合作突然中斷，對此相當關切」。

即將於明年1月20日卸任的總統川普至今仍未承認敗選，直到最近都不讓政府機關循往例與拜登的團隊合作。

川普任命的代理國防部長米勒（Chris Miller）今天透過聲明表示，雙方「彼此同意於假期間暫停」軍方官員的簡報。

但亞伯拉罕反駁米勒的說法，他告訴媒體「雙方並沒有彼此同意假期間暫休一事」；他還警告若不好好配合，會受影響的層面恐遠遠不僅止於拜登明年一月的就職。

亞伯拉罕還說，拜登團隊「希望並期盼」國防部「立刻」恢復簡報。

傳統上，美國即將上任與卸任的政府團隊，會就政權交接過程仔細規劃，但今年卻不如往年順利，五角大廈暫停簡報只是最新一例。此外，美國政府機關日前還發現遭逢大規模網路攻擊，幕後疑為俄羅斯政府主使。

亞伯拉罕說，事態已「刻不容緩」。

川普尚未對駭客入侵一事發表直接聲明，對政壇及私人網路安全企業高層指稱俄國為網攻元凶，他也未置一詞。
亞伯拉罕表示，網攻「事關重大」，拜登執政後，會讓網攻分子付出重大代價。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1091219
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