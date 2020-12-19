五角大廈突喊停簡報　拜登團隊警告國安後果

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法新社報導，拜登政權交接團隊執行主任亞伯拉罕（Yohannes Abraham）表示，他「本週得知，本來就很有限的合作突然中斷，對此相當關切」。
即將於明年1月20日卸任的總統川普至今仍未承認敗選，直到最近都不讓政府機關循往例與拜登的團隊合作。
川普任命的代理國防部長米勒（Chris Miller）今天透過聲明表示，雙方「彼此同意於假期間暫停」軍方官員的簡報。
但亞伯拉罕反駁米勒的說法，他告訴媒體「雙方並沒有彼此同意假期間暫休一事」；他還警告若不好好配合，會受影響的層面恐遠遠不僅止於拜登明年一月的就職。
亞伯拉罕還說，拜登團隊「希望並期盼」國防部「立刻」恢復簡報。
傳統上，美國即將上任與卸任的政府團隊，會就政權交接過程仔細規劃，但今年卻不如往年順利，五角大廈暫停簡報只是最新一例。此外，美國政府機關日前還發現遭逢大規模網路攻擊，幕後疑為俄羅斯政府主使。
亞伯拉罕說，事態已「刻不容緩」。
川普尚未對駭客入侵一事發表直接聲明，對政壇及私人網路安全企業高層指稱俄國為網攻元凶，他也未置一詞。
亞伯拉罕表示，網攻「事關重大」，拜登執政後，會讓網攻分子付出重大代價。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1091219