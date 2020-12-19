國防部今證實美軍艦通過台海　陳以信：幾乎讓歷史重演

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國防部今證實美軍艦通過台海　陳以信：幾乎讓歷史重演

新頭殼newtalk

calendar_today2020-12-19 14:24:07

▲ （圖／新頭殼）
▲ 國民黨立委陳以信指出，25年前的今日，台灣也曾因舉行總統大選而陷入飛彈危機。（圖／新頭殼）
今（19日）國防部證實，美國一艘逐艦經台灣航行，由北向南航行後持續往南。對此，國民黨立委陳以信今於臉書發文指出，25年前的今日，台灣也曾因舉行總統大選而陷入飛彈危機，當時美國航空母艦尼米茲號，以原定航路「天候惡劣」為由，穿越台灣海峽前往香港。「過去一年來台海緊張情勢幾乎要讓歷史重演」。
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陳以信表示，25年前的今天（1995年12月19日），台灣即將舉行首次總統大選，台灣海峽正處飛彈危機之中。美國航空母艦尼米茲號，以原定航路「天候惡劣」為由，穿越台灣海峽前往香港。他提到，這是美國與我斷交以來，美國航空母艦戰鬥群首次穿越台灣海峽，用意在於嚇阻北京，不得動用武力威脅台灣選舉與安全！證明美國堅守台灣關係法的承諾，「因為維持台海和平穩定，就是美國在亞太地區的重大利益」。
陳以信指出，雖然這只是歷史上的一天，但過去一年來台海緊張情勢幾乎要讓歷史重演！今年以來，中共機艦頻繁繞台，美國各型軍艦通過台海已超過十次，顯示台海軍事緊張快速升高，和平穩定的現狀（status quo）不復存在！背後原因與兩岸關係斷裂，美中關係惡化息息相關。

他說道，現在拜登政府即將上台，根據拜登與國安團隊已揭示的對中政策，主要是「多邊途徑、不冷戰、不脫鉤、競爭之外仍要合作」。據此以信預料，美中關係將會逐步走向和緩，這幾年非常高調的美台關係可能轉向低調，而台海也必須重返過往和平穩定的現狀。因此蔡英文總統目前採取的兩岸對抗路線，將會失去地緣政治的背景支持，來自美方要求兩岸重啟對話的壓力將會日升，蔡總統的大陸政策與兩岸論述可能被迫調整。

文末，陳以信也指出，這跡象可從近日美國前亞太助卿坎貝爾（Kurt Campbell）兩段講話中看出，其中一次還是當著蔡總統的面（美日台三方印太對話）所講，清楚表示未來拜登政府應該鼓勵兩岸和平對話。這是過去四年川普政府鮮少提及的，也是拜登政府上台後對台政策最大不同所在，「至於再來蔡總統將會如何接招？會不會重談「現狀」？會不會願意重啟兩會對話？就讓國人拭目以待。」

新聞來源為Newtalk 新頭殼
陳以信今（19日）於臉書提到：「在過去一年，幾乎要讓歷史重演」。 圖：翻攝自陳以信臉書
陳以信今（19日）於臉書提到：「在過去一年，幾乎要讓歷史重演」。 圖：翻攝自陳以信臉書
 
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