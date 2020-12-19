中川大志愛上反差美女 跟《喬瑟與虎與魚群》男主角一樣
中川大志愛上反差美女 跟《喬瑟與虎與魚群》男主角一樣
記者陳雅蘭/綜合報導
calendar_today2020-12-19 17:17:54
日本動畫《喬瑟與虎與魚群動畫版》男女主角找來中川大志、清原果耶負責配音。中川在記者會上剖析女主角「喬瑟」的個性，他說：「她是會對周遭有防備、甚至劃清界線的女孩，但如果跟她的距離縮短，她就會像孩子般展現柔軟的一面。」更表示自己與男主角「桓夫」相似，也對好強、固執的女主角無法招架：「喬瑟是個充滿反差個性的女孩，我很容易被這種反差給吸引！」
《喬瑟與虎與魚群動畫版》將在聖誕節於日本上映，中川大志、清原果耶分享難忘的聖誕節經歷。中川表示3、4歲時，因為喜歡魔法師的電影，所以很想要一把飛天掃帚，他說：「當時大概維持一個月左右，我每天睡前都會向聖誕老人許願。結果來到聖誕節早晨，我馬上衝去看，結果在玄關看到一眼就知道不是掃帚尺寸的箱子。打開之後，竟是繪畫工具組。雖然心想『可惡啊！』不過水彩筆跟掃帚長很像，有總比沒有好，而那個繪畫工具組，在我小學期間都一直有好好使用！」《喬瑟與虎與魚群動畫版》描述一位不良於行的少女，遇見充滿夢想的男大生；也因為對方的陪伴，開啟她追尋夢想的勇氣，並與男孩發展浪漫的故事。該作強勢入選本屆釜山影展閉幕片，更被東京影展選為特別招待作品；加上原著小說出名，吸引日本、南韓接連翻拍成真人電影。韓版《喬瑟與老虎、魚》已在台上映，《喬瑟與虎與魚群動畫版》將於1月20日在台上映。