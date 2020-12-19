女兒失聰改變人生！謝國樑新書鼓勵聽障兒家長勇敢面對
女兒失聰改變人生！謝國樑新書鼓勵聽障兒家長勇敢面對
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-19 18:22:41｜update2020-12-19 18:23:32
前立委謝國樑今（19日）公開現身，曾被譽為政壇金童的他不是談政治，而是以聽損兒父親的角色，發表新書《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》，分享陪伴女兒「小愛」的心路歷程，同時鼓勵社會大眾不要用異樣眼光看待聽損兒。
謝國樑表示，自認人生一路走來順遂，直到女兒「小愛」的耳朵確診極重度聽力受損，讓他一度徬徨、失去分寸，有段時間常躲起來哭，哭了100多天，在不知道向誰求助時，甚至覺得失去了活著的意義。直到某天在雅文基金會電梯口被詹斯敦叫住，詹斯敦是喬治亞理工學院國際事務部亞太區執行總裁，但頭銜下的他，也是一位聽損兒的父親，詹斯敦叫住謝國樑聊天後，兩人因為同樣的經驗相當投緣，謝國樑回想起這段，感激奇蹟般的巧遇，他向詹斯敦說，「你就是我一直在找的人！」兩人更把經歷寫成書。謝國樑在新書發表會上多次哽咽表示，醫生原本說可能是羊水堵住，之後必須再複檢，我當時也沒想太多，只是自信覺得，「謝國樑的女兒怎麼可能會有問題？」但是確定知道女兒有聽力障礙後，他一開始也不敢讓哥哥、嫂嫂等家人知道。後來女兒「小愛」5、6個月大時開始帶著他到雅文基金會上課。謝國樑說，他怎麼早帶女兒上課不是希望她未來能上台大，而是透過極早治療避免錯過黃金期。
謝國樑說，從8月確診到11月這3個月的時間，他形容整整100多天「像在迷宮裡探路」，找出口找得很辛苦。直到某日在雅文基金會遇到詹斯敦，成為引領他走出出口的人。
詹斯敦表示，那天原本要搭電梯離開，在基金會的沙發上看到抱著女兒、頭低低，看起來很無助的謝國樑，「感覺就好像前陣子的自己」。詹斯敦當時鼓勵謝國樑表示，這是我兒子衛斯理，8個月前開完刀，他現在一切都很好，你要放心。謝國樑聽了之後哽咽地對他說，「我可以留下你的聯絡方式嗎？你就是我要找的人！」謝國樑除了持續帶女兒上課復健外，之後也帶她做電子耳手術。謝國樑還說，現在雅文基金會的那張沙發已經不在，如果不是那個時候相遇，現在也遇不到。雖然女兒「小愛」未出席新書發表會，但是談到女兒，謝國樑眼中除了淚光更充滿父愛，他表示，現在就算每天工作再忙，每天回到家還是要陪女兒睡覺。
《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》版稅將全數捐給雅文基金會，謝國樑表示，書中提供許多醫療資訊給需要幫助的爸媽，期盼能引領他們走出來，也呼籲社會大眾不要用異樣眼光看待他們，關懷方法要正確以免造成更多傷害。