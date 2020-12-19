花壇國際青年商會　花壇虎山巖千人健行

青年領袖搖籃花壇國際青年商會，不只讓青年相互學習成長，更著力於社區公益活動，後疫情，特別在花壇虎山巖舉辦千人健行公益活動，吸引1500民眾參與，大家扶老攜幼邁步朝八卦山沿線出發，讓大家看到年輕人的熱情和活力。

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▲千人健行公益活動，凌晨五點半天未亮，花壇虎山巖就湧入參加健行的人潮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

× ▲千人健行公益活動，凌晨五點半天未亮，花壇虎山巖就湧入參加健行的人潮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

響應防疫新生活，凌晨五點半天未亮，花壇虎山巖就湧入參加健行的人潮，現場約1500個人、大家都是來參加此花壇國際青年商會舉辦千人健行公益活動。現場不僅有虎山巖管理委員會提供現煮早餐、鄉公所及代表會提供毛巾、瓶水等等.....還設立攤位有中部國稅局、地方稅務局捐發票贈紀念品做愛心、全家便利商店、冰點空調設攤愛心義賣。

花壇國際青年商會會長翁啟祐表示，感謝會務人員及志工一大早動員幫忙，全民健行活動是每一年花壇青商會所辦理指標性的活動，完全免費參加報名、健行路線也遍及花壇鄉內，今年更結合公益性質，不僅能夠讓民眾走出健康更能夠推廣在地花壇地方特色景點、也感謝各界機關團體的協助，可以說近年來這次摸彩獎最豐富，參加人數也是最多的，幾乎人人有獎。

▲虎山巖管理委員會提供現煮早餐，讓民眾大快朵頤。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

× ▲虎山巖管理委員會提供現煮早餐，讓民眾大快朵頤。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

翁啟祐認為，時代考驗著青年，青年也要訓練自己服務人群，因此加入青商之後，努力訓練自己成為青年領袖，帶著青年一起服務社會，接任會長之後，他期許每位青商人都是意見領袖。

翁啟祐呼籲18歲以上，45歲以下有志青年可以加入花壇青商會，訓練自己、服務人群、投資未來、實踐夢想。