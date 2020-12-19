男不解為何「台女產後必住月子中心」？眾人全戰翻：歪風

許多女人辛苦懷胎十月生下孩子後，會選擇到月子中心休息，就是為了把身體養好，得到更完整的照顧、服務等，不過也因為月子中心收費不便宜，讓許多人紛紛卻步，對此，也有一名網友發文，表示台灣的月子中心已經變成「犒賞」，還變成「老公值不值得依靠的標準」，貼文一出，引起熱議。

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該名網友在PTT以「台灣的月子中心算畸形發展嗎」為題，表示國外也有類似的產後照護，不過台灣的好像感覺就跟「旅遊景點」一樣，甚至變成「女孩兒身邊朋友評鑑你老公值不值得你依靠的標準」。

▲一名網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友全戰翻，「月子中心根本不需要，在家休息1個月就好了，硬要住月子中心不懂在想什麼」、「 認真跟你說，吵者要去的女生就是把男生當ATM」、「就歪風啊，不知道在柔弱什麼」、「真的是歪風，別人有，我也要有」、「完全搞不懂生小孩要月子中心，還不如省下來去出國玩」、「這歪風真的不知道從哪冒出來的...」、「功能主是要在第一個月可以讓媽媽睡個好覺，但現在已經變成純粹的面子問題 沒住的=老公沒用」。

也有網友表示，「沒生過小孩才會問這種廢問題，住月中，先生更爽」、「還好吧，我兩胎都送老婆去」、「聽過身邊朋友不管是爸爸還是媽媽只有後悔沒有住滿一個月，從來沒有聽說過後悔去住的」、「每次台男愛吵月子中心，真要問那剛生產完太太跟新生兒誰照顧又開始各種推給自己或太太爸媽，就是不願意自己照顧，放心你們這種也沒人會跟你們生啦」、「新手媽媽的話，或者跟父母同住的，選擇月子中心真的才能好好休息跟學習育嬰」。（編輯：郭佩蓉）