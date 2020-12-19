賴清德買酒打統編被誤會 朱學恒幫叫屈：都是被他們拖累
賴清德買酒打統編被誤會 朱學恒幫叫屈：都是被他們拖累
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-19 21:09:26
副總統賴清德15日赴雲林地方創生活動購買威士忌，卻在廠商po出發票照被抓包「打統編」公器私用，引發熱議，總統府今（19日）回應，為公務使用，依照「各級政府機關特別費支用規定」，辦理購買地方特產，做為餽贈給外賓的禮品，並非私人使用。對此，宅神朱學恒也為賴清德叫屈，他表示賴本來就是採購商品獎勵民間釀酒特產，打統編很合理，更直言「都是被蘇貞昌跟丁怡銘拖累」。
前行政院發言人丁怡銘上月誤指皇家傳承牛肉麵店使用含瘦肉精的美牛，為此自掏腰包認罪，卻被抓到發票打統編；行政院長蘇貞昌日前參訪台灣漫畫基地，欲使用三倍券買漫畫給孫女，結果結帳時被發現又打上行政院統編，蘇貞昌則表示不知道有人「多此一舉」打統編。15日賴清德赴雲林購買威士忌，事後廠商把發票分享臉書，不料引起誤會公器私用，對此，總統府發言人Kolas Yotaka已做出回應，表示這些酒是為了鼓勵台灣在地產業，並作為給外賓的贈禮順便推銷，並非私人使用，因此完全合法。
朱學恒也在臉書為賴清德喊冤，直言「其實賴在這件事情上面完全是被蘇貞昌跟丁怡銘拖累」，他表示，蘇貞昌是說要拿自己的三倍券疼愛自己的孫女，本就不該打統編，丁怡銘是因為自己抹黑皇家傳承，所以要自掏腰包賠罪，而賴清德就是視察民間，採購商品獎勵民間釀酒特產，並沒有說好喝要買回去給孫女喝，因此打統編很合理。
朱學恒表示，現在的問題是「執政團隊太多豬隊友」，「簡直每個人都有台灣豬標章，導致正常人反而一身豬屎味....可憐啊！」新聞來源為Newtalk 新頭殼