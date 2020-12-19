VOLVO亞洲旗艦店新莊開幕　邀車主回娘家超貼心

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為了提供新北市居民更好的服務，凱銳汽車在新莊區中正路58號(捷運頭前庄站4號出口旁)，設立一個樓地板面積3千坪的亞洲頂級旗艦店，19日邀請車主舉行派對，前國民黨主席朱立倫和立委李德維也到場，替好朋友加油打氣。
旗艦店樓高4層，以無污染、安全性高、自然能源之理念設計，榮獲綠建築專章，牆面油漆符合綠建樣標章，屋頂也設置太陽能板，發電量203KW，採用大量low-e（低輻射）玻璃以節省空調能源，全棟照明設備皆配置LED節能光源等，以環保愛地球的理念為優先。
新莊旗艦店1樓為新車展廳和維修區，3樓也是新車展示區和顧客休息區、VIP室與交車室，4樓為中古車展區與板金塗裝區；3樓挑高6.4 m , 可以展示10 部新車，大小 VIP 商談室 8 間 , 個人隱密休息區，開放式兒童遊戲區1間， 交車室3間，吧台區提供不同口味的義式咖啡、手沖咖啡、熱茶及法式甜點、厚片吐司，讓客戶來此保養或賞車，也能享有VIP的尊貴待遇。
比較特別的是，屋頂為太陽能發電區，配合政府再生能源政策推動綠能建置，將汽車展示間頂樓與太陽能系統結合，頂樓面積約650坪，設置模組共536片，此太陽能系統一年約可以發18萬度電，產出的電量可供應55個家庭一年的用電量。
凱銳汽車不只是銷售VOLVO汽車，更提供一種全新的生活態度給顧客，凱銳汽車的維京車隊（Viking Club）創立16年，每2個月一次，帶領Volvo車主上山下海玩遍全台灣，看見台灣不同的面貌，感受山林的美, 尋遍各個角落努力生活的達人。