VOLVO亞洲旗艦店新莊開幕　邀車主回娘家超貼心

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VOLVO亞洲旗艦店新莊開幕　邀車主回娘家超貼心

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-12-19 19:37:58

朱立倫
▲凱銳汽車在新莊設立亞洲頂級旗艦店，19日邀請車主舉行派對，前國民黨主席朱立倫(右2)也到場，替好朋友加油打氣。(圖/記者康子仁攝)
台灣進口車銷售進入戰國時期，為了擄獲消費者芳心，新北市代理VOLVO的凱銳汽車耗費巨資，在新莊設立一個樓地板3千坪，媲美豪宅的亞洲頂級旗艦店，除了有美輪美奐的展示中心，給車主最貼心的服務之外，樓頂還設置太陽能板，以環保愛地球為優先理念。
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成立於2010年的凱銳光電近年來除了專注發展車用電子產業外，2016年10月成立綠能事業部，正式進軍太陽能光電產業，在年輕的凱銳汽車董事長林傳凱帶領下，2019年取得了VOLVO汽車新北市的經銷權，也由原先的VOLVO華禕汽車正式更名為凱銳汽車。 
▲3樓為公司認證的中古車，展示間美輪美奐。(圖/記者康子仁攝)
▲4樓為公司認證的中古車，展示間美輪美奐。(圖/記者康子仁攝)
▲吧台區提供不同口味的義式咖啡、手沖咖啡
▲3樓挑高6.4 m ，吧台區提供不同口味的咖啡和甜點，讓客戶來此保養或賞車，也能享有VIP的尊貴待遇。(圖/記者康子仁攝)
為了提供新北市居民更好的服務，凱銳汽車在新莊區中正路58號(捷運頭前庄站4號出口旁)，設立一個樓地板面積3千坪的亞洲頂級旗艦店，19日邀請車主舉行派對，前國民黨主席朱立倫和立委李德維也到場，替好朋友加油打氣。

旗艦店樓高4層，以無污染、安全性高、自然能源之理念設計，榮獲綠建築專章，牆面油漆符合綠建樣標章，屋頂也設置太陽能板，發電量203KW，採用大量low-e（低輻射）玻璃以節省空調能源，全棟照明設備皆配置LED節能光源等，以環保愛地球的理念為優先。

新莊旗艦店1樓為新車展廳和維修區，3樓也是新車展示區和顧客休息區、VIP室與交車室，4樓為中古車展區與板金塗裝區；3樓挑高6.4 m , 可以展示10 部新車，大小 VIP 商談室 8 間 , 個人隱密休息區，開放式兒童遊戲區1間， 交車室3間，吧台區提供不同口味的義式咖啡、手沖咖啡、熱茶及法式甜點、厚片吐司，讓客戶來此保養或賞車，也能享有VIP的尊貴待遇。

▲頂樓面積約650坪，設置模組共536片，一年約可以發18萬度電，總產出的電量可供應55個家庭一年的用電量。(圖/記者康子仁攝)
▲頂樓面積約650坪，設置模組共536片，一年約可以發18萬度電，總產出的電量可供應55個家庭一年的用電量。(圖/記者康子仁攝)
比較特別的是，屋頂為太陽能發電區，配合政府再生能源政策推動綠能建置，將汽車展示間頂樓與太陽能系統結合，頂樓面積約650坪，設置模組共536片，此太陽能系統一年約可以發18萬度電，產出的電量可供應55個家庭一年的用電量。

凱銳汽車不只是銷售VOLVO汽車，更提供一種全新的生活態度給顧客，凱銳汽車的維京車隊（Viking Club）創立16年，每2個月一次，帶領Volvo車主上山下海玩遍全台灣，看見台灣不同的面貌，感受山林的美, 尋遍各個角落努力生活的達人。 
 
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