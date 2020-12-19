共機擾台勤務負擔重 屏東、新竹、花蓮元旦戰機衝場取消
共機擾台勤務負擔重 屏東、新竹、花蓮元旦戰機衝場取消
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-19 21:44:46
以往新年元旦空軍都會配合地方政府辦理戰機衝場活動，但是今年共機擾台頻繁，造成空軍勤務負擔重，空軍已通知屏東、新竹、花蓮等縣市地方政府，2021年元旦戰機衝場將取消。
新竹空軍基地為空軍第二戰術戰鬥機聯隊基地，駐紮有幻象2000戰機，該聯隊曾多次參與元旦升旗與職棒開球衝場，因應兩岸局勢緊張、勤務頻繁，宣布不參加2021年元旦升旗衝場。不過，新竹市政府仍會在府前廣場舉辦升旗典禮，並邀請新竹艸羽田舞蹈團、新竹女中儀隊、YOYO家族表演，歡迎民眾前來參加。今年元旦，空軍派出5架IDF經國號戰機升空，飛越屏東龍磐公園，喜迎元旦曙光。明年原定將與軍方再度合作，但是空軍近日卻緊急通知屏東縣府，由於今年勤務過於繁重，因此必須取消曙光衝場，屏東縣府對此表示能夠諒解。過去幾年花蓮基地第五聯隊也會派出F-16戰機飛越七星潭，迎曙光衝場。不過同樣基於戰訓為重因素，軍方將不派戰機支援明年元旦衝場，但花蓮縣府仍會舉辦元旦迎曙光、升旗典禮、健走等活動，歡迎遊客來七星潭迎接新年。