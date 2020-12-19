蘋果暫緩下新訂單　緯創承認錯誤：已撤換印度業務副總裁

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蘋果暫緩下新訂單　緯創承認錯誤：已撤換印度業務副總裁

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-12-19 22:34:26

▲台灣緯創資通位於印度南部卡納塔卡邦的廠房， 12 日傳出千人暴動事件，據印媒聲稱損失高達 16.7億台幣，包含數千支 iPhone 失竊。資料照。（圖／翻攝自印度時報）
▲台灣緯創資通印度廠發生暴動，蘋果公司決定暫緩對緯創下訂單。稍早傳出緯創承認其錯誤，並解僱高階主管。（圖／資料照，翻攝自印度時報）
台灣緯創資通在印度的納爾薩普爾廠（ Narsapura ）iPhone製造廠，日前疑似因未給付員工應得薪資引發暴動，辦公室遭砸影響iPhone生產時程，蘋果公司今（19）日表示，緯創未改善前，將暫緩對緯創下新訂單，根據外媒報導，緯創今日解僱其印度業務副總裁，並承認其在擴張計劃中的錯誤。
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根據《路透社》報導，蘋果公司在週六表示，供應商緯創沒有實施適當的工時管理程序，導致10月及11月某些工人的付款延遲，違反其「供應商行為準則」，蘋果要求所有工人都應受到尊重，並立即得到補償，同時也會持續進行監督相關糾正措施的進展。
蘋果最後稱「目前已經將緯創列入觀察，在他們改善之前，不會獲得任何新業務」，意即將暫緩對緯創下新訂單。

根據印度《 Livemint 網》報導指出，緯創在同日解雇了其印度業務副總裁，並承認在擴張計劃中的錯誤，部分員工的確未有正確或準時獲得薪資，他們認為在管理勞工中的某些流程需要加強與升級，目前正在重組團隊，並設立24小時的熱線電話供員工匿名投訴。
緯創對此表示遺憾，並向所有員工道歉，目前正在採取相關修正措施，同時包括內部紀律處分。
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