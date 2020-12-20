錯過等一年！冬至轉運6大法曝光　這「3吉時」快衝彩券行

下週一12／21日就是冬至了，古人有云「冬至如大年」，歷代帝王會在這一天祭天謝神，而民俗中則有吃湯圓、吃餃子的習俗。那麽，冬至除了吃湯圓、吃餃子，還有什麽其他的開運方法呢？塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專就分享了幾個冬至的轉運秘法，讓大家為新的一年做個美好的起點。

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▲塔羅牌艾菲爾老師分享了冬至轉運法。（圖／翻攝自《塔羅牌艾菲爾老師》臉書粉專）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師分享了冬至轉運法。（圖／翻攝自《塔羅牌艾菲爾老師》臉書粉專）

1、吃雙數的湯圓





冬至當天想轉運，首要就是吃湯圓。粉色、白色至少各吃一顆，因為紅湯圓可招「桃花」，白湯圓可招「人緣」。





2、吃豬腳麵線





為人子女記得買豬腳麵線給父母親吃，盡孝道外也是冬至延壽。根據台灣的傳統，本命年，會衝父母的福份，所以要給父母買豬腳麵線吃，延壽除晦氣。而在2021辛丑牛本命年影響最大的生肖【牛、羊、狗、龍、馬】和農曆（陰曆）二月、三月、五月、六月、九月出生者，也可以吃一碗豬腳麵線轉運。





3、喝發財水、購買彩券





冬至12/21當天吉時是「早上3:00~7:00」、「下午13:00~17:00」和「晚上21:00~23:00」。適合在吉時去銀行喝杯發財水，也適合買彩券。大家請別錯過。





4、吃飩餛





飩餛是代表天地交運，陰陽交替混沌不明之際，各種壞運氣都能夠順利換運，迎接各種嶄新的能量。而對一些不愛讀書、學業不佳的學子們，可在冬至這天吃一碗餛飩，表示「混沌初開」，增長智慧。





5、不吵架，不鬥嘴





冬至因為陰陽二氣的變化驟巨，因此這天男女關係亦顯得格外複雜，情侶們在這天約會時要盡量避免爭吵，至於求緍、訂婚或是結婚，也盡量別選擇冬至日。





6、買新鞋、新襪





冬至又可稱為敬老節，今年沒時間替雙親過節的子女，不妨趁這天帶父母外出走走，特別是平日和婆婆處得不好的媳婦們，趕快利用這天送公婆一雙新鞋或是新襪，有助於改善婆媳之間的關係。（編輯：郭佩蓉）

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