「貓熊哥」高速公路全裸！狂炫直排輪技巧　被叭後繼續衝

本月15日下午在美國俄亥俄州的高速公路上，出現一名全身上下只戴著貓熊頭套的裸男，儘管在高速公路的車陣當中，這名男子仍無視其他駕駛，腳踏著直排輪鞋飛快的前進，手上更是緊握一根疑似是高爾夫球桿的棒狀物，不少駕駛和乘客全都被這個大膽的畫面嚇壞，影像片段在網路上曝光後，也掀起眾人熱議。

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綜合《紐約郵報》、《NBC4》等外媒報導，有目擊者在俄亥俄州670號州際公路哥倫布市（Columbus）路段發現這名全裸的「貓熊哥」，根據目擊者拍下的畫面顯示，在當天下午3點30分左右，這名男子因為在公路上旁若無人地溜著直排輪，遭到後方駕駛狂按喇叭，接著他才輕鬆一側身，右切進入路肩，最後往尼爾大道（Neil Avenue）交流道的方向離開。

▲這名全裸的貓熊哥，讓駕駛們都看傻眼了。（圖／翻攝自Lexi Bae臉書）

俄亥俄州交通部門對此則表示，事發當時正逢公路監視器每15分鐘變換一次方向的時機，因此並沒有捕捉到「貓熊哥」的身影，也還沒掌握到任何線索，不過相關部門也指出，所有入口坡道都張貼了「州際公路禁止行人通行」的警告標誌，基於公共安全問題，交通局發言人表示將會追查這名男子的真實身份。

不過當這個畫面被駕駛上傳到臉書、Reddit等社群媒體候，不少外國網友也被「貓熊哥」的高速移動嚇到，紛紛驚呼「他不怕冷嗎」、「看了有點不舒服，對車上小孩來說，簡直是不良示範」、「這男的怎麼光溜溜的在高速公路上」，不過也有網友幽默回應「追得上高速公路的車，不簡單」、「這速度和技巧應該去比賽的」。（編輯：楊智傑）