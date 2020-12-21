土耳其前總理：無法輕易相信中國疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
達夫托葛魯20日接受網路媒體決定電視台（KararTV）專訪時表示，他自己「無法相信中國疫苗」。
據反對派報紙「發言人報」（Sozcu）網站報導，達夫托葛魯在專訪中表示：「如果是我在治國，我會針對替代疫苗蒐集所有科學研究，在諸如疫苗這類直接涉及國民健康的議題上，我會優先考慮依據民主程序運作國家的研究。」
他強調：「我無法輕易相信中國疫苗，畢竟中國所有科學研究都遭到操控。」
土耳其向中國的科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）採購5000萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗。獨立新聞網站Bianet報導，由於這款疫苗仍在進行第3期人體試驗，土耳其民眾尤其擔憂疫苗效力和安全性。
社會上甚至出現當局將對「精英」提供美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech合作的2019冠狀病毒疾病疫苗，小老百姓只能施打中國疫苗的說法。
達夫托葛魯與總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）鬧翻後失勢，2019年9月退出執政黨，同年12月成立未來黨（Gelecek Partisi或Future Party）。
衛生部20日公布武漢肺炎疫情通報顯示，過去24小時新增2萬316起病例、246人病故。境內單日染疫數已自最高峰約10天前的超過3萬例降低，但病故數仍居高不下；累計通報病例數202萬4601例、1萬8097人死亡。
親政府的英語「自由日報」（Hurriyet DailyNews）報導，專欄作家薩勒卡亞（Muharrem Sarikaya）引述消息人士指出，首批中國疫苗將於24日到貨。
衛生部長克扎（Fahrettin Koca）上週告訴土耳其語「自由日報」（Hurriyet），北京興科首批300萬劑疫苗可望「未來幾天內」到貨，接種工作很可能自12月底或明年首週展開。（編輯：黃自強）1091221