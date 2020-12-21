蔡蘇「黏緊緊」破換閣流言？蘇貞昌：謝謝總統肯定與鼓勵
蔡蘇「黏緊緊」破換閣流言？蘇貞昌：謝謝總統肯定與鼓勵
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-21 10:09:10｜update2020-12-21 10:11:21
總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌24小時內3度同台合體，難道是為了要破除蔡蘇不和，以及蔡英文有意換掉閣揆的流言？對此，今（21）天蘇貞昌出席活動前接受媒體訪問時，再次重申他與蔡英文兩人都知道彼此的辛苦，也感謝蔡英文的肯定與鼓勵。
蘇貞昌在今天上午接受媒體訪問時表示，他與蔡英文最懂彼此的辛苦，也最知道一件事情要成功，是需要大家一起分頭努力。他非常感謝蔡英文一再地給行政團隊肯定及鼓勵。而他也藉各種機會向國人報告總統的辛苦，希望國人能給與總統支持，因為唯有在一個非常穩定的執政國家，才能凝聚所有的力量向前進，而所有的政策也都必須有人民的支持，才能一起守護國家、社會及個人安全。蘇貞昌說，就像現在因為要跨年了，執政團隊非常緊張，全世界都因為疫情鎖國封城、禁止民眾出入的此刻，台灣人還能一起聚會看煙火，是多麼幸福的事。但蘇貞昌也拜託民眾一定要記得戴口罩，不然他真的實在很擔心。也希望從總統、院長、行政團隊到民眾，大家可以不分朝野一起合作，國家才能凝聚力量、才能前進。人民一起跟政府合作防疫，才能確保眾人安全。