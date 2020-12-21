女生學歷影響男生擇偶？網列出「3點」打臉：可靠又重要

每個人的擇偶條件都不盡相同，有些人講究門當戶對；有些人則認為情投意合最重要。而近日有網友就在PTT透露，他有個男性友人，同時找了長相姣好的正妹與學歷較高且談得來的對象，他不解「這是什麼心態？」便好奇詢問大家「娶有讀書的vs沒讀書的女生，30年後差別？」問題掀起討論，同時也引來網友分析「3點」，認為學歷高低並非首要擇偶關鍵。

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原PO在PTT八卦板指出，他身邊不乏那種希望娶跟自己學歷差不多的男生，因此，他們雖然各自認識到一些可愛正妹，但還是暗自尋找 「不用太正」、「學歷較好」又「談得來的女生」。

原PO觀察後分析此種心態，認為他們可能是為了日後成家考量，覺得小孩教養會有所影響，又或者以日常談得來為主，「結婚畢竟一相處就是要幾十年，到時候女生再正也都年老色衰，內在就被凸顯了」，他並好奇發問「不知道大家怎麼看呢？」

▲網友在PTT討論女生學歷對男生擇偶的影響。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友紛紛也表達看法，「學歷沒差吧，高學歷就沒有生活智障嗎？」「應該是溝通會順暢一點，聽過要求學歷的大概是這個因素最多」、「有讀書的女孩比較不會劈腿，是不是？」「讀過大學又不代表啥...」「沒讀書不代表不會做人別搞混了」、「不一定要高學歷，但要有內涵」。

不過，大多數人仍認為「價值觀良好」、「個性與興趣相近」、「聊得來」才是擇偶要件，「學歷的話，當作一個切入點就可以了，不必過分拘泥。還是要評估實際交談跟相處的經驗，比較可靠。」「價值觀比較重要」、「通常是找跟自己經歷越接近越好吧」、「個性比學歷重要啊！」「我看過一些領域、經歷稍微不同的夫妻，結婚20年感情還是很好，主要是相處個性跟興趣吧！」（編輯：許苡晴）