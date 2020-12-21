國道2號清晨連環撞 26歲男子送醫不治
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-12-21 11:55:59
國道2號西向7公里大竹路段今(21)日清晨5時55分左右，發生一起5部車連環撞的死亡車禍，國道警察隊接獲通報，現場有傷者躺於車道，指揮中心調派巡邏車前往處理，並通知119派救護車﹔警消迅速到場後，將現場4名傷者(1名躺於車道意識模糊、3名外傷意識清楚)，分送衛服部桃園醫院及林口長庚醫院急救。其中送桃園醫院余姓駕駛(男、26歲)7時49分宣告急救無效不治身亡。
國道第一公路警察大隊表示，今天清晨26歲的余姓男子駕駛小客車行經國道2號西向7公里大竹路段，與53歲孫姓男子駕駛的小貨車在內側車道發生碰撞，停於內側與中線車道，後方另一名劉姓男子駕駛小客貨車閃避不及撞擊余男小客車，余男於第2次被撞擊後下車查看，陳姓男子駕駛小貨車行經事故點閃避不及再撞擊余男小客車及余男，後方另有一部雷姓男子駕駛小客車見狀閃避不及自撞內側護欄。警消到場後，發現余男躺於車道上，立即將現場4名傷者送醫，余姓駕駛(男、26歲)於7時49分宣告急救無效不治身亡，送醫的4名駕駛(包含余姓男子)酒測值待抽血檢驗，小客車雷姓駕駛酒測值為零，詳細肇事原因警方還要進一步釐清。現場占用內側及中線車道，6時55分現場清掃完畢及事故車輛排除，恢復全線通車。
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