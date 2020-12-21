旭富大火消防人員拚戰一夜 鄭文燦今現場慰問致意
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-12-21 12:04:54
旭富製藥桃園廠區昨(20)日中午發生大火，火勢延燒一夜，消防局第一批動員超過300位消防人員、100輛消防車救災，桃園市長鄭文燦今(21)日上午前往現場慰問救災消防同仁，他表示，因為旭富廠內存放大量化學品，火災處理要特別按照作業規定進行，同時他也要求要讓第一批的打火弟兄充分休息，市府後續也會針對附近的空汙跟水污進行監測。
昨天旭富製藥發生大火，除了波及臨近4家廠房，更造成一名廠區員工今日凌晨傷重不治﹔鄭文燦說，旭富製藥昨日發生大火，受到海邊東北季風強勁影響，猛烈火勢延燒至臨近4個廠房，消防局同仁、義消打火弟兄及桃園機場支援部份消防人力間協力搶救，共動員304人、100輛車輛，經過一夜搶救，今晨剩部份殘火仍持續處理，火災現場調查也在昨日大致完成。鄭文燦表示，旭富製藥是列管化學品的工廠，市府環保局、環保署及化災小組第一時間也有到現場，主要是因為風勢非常大，隔壁鄰近倉庫存放大量紡織物，延燒火勢猛烈，打火弟兄非常辛苦，經過一夜的搶災救災，因此今天他特別和消防協會前來現場向消防同仁致意，希望第一批同仁給予最充分的休息，第二批同仁再做後續火場處理，市府消防局、消防協會也各致贈10萬慰問金，感謝消防同仁的辛勞。鄭文燦強調，工業防災非常重要 ，除了定期安檢，工廠操作也很重要，旭富過去並沒有違規紀錄，針對重大化學品工廠，市府後續會展開安檢和其他必要措施。對於外傳現場因為有2道牆影響救災，鄭表示，昨天消防局評估沒有影響，救災車輛也順利進入，不過因為隔壁是遠雄的工業用地，屬於廠區內的用地，不是廠區外的聯外道路，相關細節會進一步請養工處調查清楚，初步瞭解是廠區內有道路，並沒有聯結到外面，不影響救災。