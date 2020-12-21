名家論壇》網路溫度計／十大社群力滿滿的新世代女主播

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DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，35歲以下最熱門的新一代全方位女神主播，看看她們對於臉書（Facebook）和Instagram（IG）的社群經營，誰會是TOP1？
NO.1 張齡予
三立主播張齡予曾在2019年網路溫度計調查打敗房業涵、張佳如等成為高人氣女主播，她十足的親和力加上白牙甜笑的正字招牌，早已是「刻在觀眾心底的名字」了。
除了用專業的播報技巧收服觀眾外，張齡予時常受邀時尚專訪，分享保養祕訣，工作之餘拍攝慈善年曆、直播募款助弱勢、無酬進校園演講，投入公益宣傳不遺餘力，超有愛的表現，在社群影響力上也無人能敵。
和呂捷主持歷史行腳節目，獨特風格兼具深度，展現張齡予師大畢業硬底子，全台走透透，所有年齡層鄉親all kill，堪稱是「全方位主播」！
NO.2 房業涵
外表清純、笑容甜美，被譽為「純度最高」的主播房業涵，還沒30歲曾接掌老三台晚間新聞主播大棒，創下最年輕主播紀錄，曾霸氣宣布新聞乾淨化，而非腥羶色，獲得鄉民好評。今年跳槽東森新聞的她流言蜚語不斷，仍以「不遭人忌是庸才」的樂觀心態面對爭議，也坦言自己不急著嫁人，目前只專注做好主播工作。
NO.3 朱培滋
聲音、笑容都甜美滿分的華視新聞主播朱培滋在房業涵離開後，成為力捧的當家主播之一，雖然沒有如外界預期接棒晚間新聞，但她不以為意，繼續在午間陪伴觀眾，也接下專題報導拿下許多新聞獎，她一路從實習生到站上主播台完成小時候夢想，對新聞的初衷和熱情不減，挑戰過大型運動賽事播報，她默默的努力付出，期許有一天更發光發熱～
NO.4 張佳如
一頭俏麗中長髮，東森新聞主播張佳如卡位晨間新聞時段，讓觀眾一早就有好心情，擁有知性氣質的她神似同為主播女神的吳宇舒，但不單靠外型吃飯，張佳如播報新聞有條有理、口齒清晰，靠專業擄獲一票粉絲，平時她在社群平台分享不少私下生活，和觀眾更為貼近，而她也藉由主播名氣、社群影響力參加公益募款活動，有愛的女神超暖啊～
NO.5 沈泳吟
PTT表特版常客、擁有S級好身材的「正妹主播」沈泳吟有著宛如每個男孩子心中美好初戀的外貌，私下的她笑起來可甜可呆萌，一旦換上主播裝、坐上主播台又是全新的專業面貌，她認為主播要做出屬於自己的特色，因此從中天到壹電視、主播到節目主持人她不斷挑戰求新求變，不在意被貼外型標籤，反而拿出專業成績證明自己可以，成為壹電視極力栽培的新生代當家主播。
NO.6 李佳玲
白皙皮膚、有著一雙圓滾大眼的李佳玲，過去曾被票選為女神主播第一名，不僅記者、主播經驗豐富，亮麗外型、親和力十足的她也接過不少活動、頒獎典禮、節目主持人等，知名度頗高。新聞科班出身的她，還沒畢業就進入中視新聞當記者，雖然新聞生涯途中曾短暫去遊學、調養身體離開主播台，但現在轉戰東森財經新聞台，氣質主播回歸氣勢十足。
NO.7 劉方慈
這個熟悉的「明星臉」，相信網友對劉方慈並不陌生吧！有著姊姊劉香慈的光環，劉方慈從科技業轉戰新聞圈就小有名氣，但她鮮少提及姊妹關係，從小時候看新聞專題時就懷有新聞夢，長大後靠自己的力量逐夢，雖然繞了一圈，但現在站穩民視新生代主播之一的位置，即使有讓人眼睛為之一亮的加分外型，她也投身公益擔任活動主持人，發揮公眾人物影響力。
NO.8 虞承璇
10月才爆出情定「華航徐大英」的甜心主播虞承璇，有著無辜大眼和清新的空靈氣質，是PTT表特版和超正主播討論的常客，幼教系畢業的她有一種甜美、溫柔的氣質，出社會後反而走出不一樣的路，參加主播比賽開啟她的新聞路，曾經和世大運吉祥物熊讚一起播報新聞引起熱烈討論，超高人氣被讚有望成為「吳依潔接班人」。
NO.9 葉映彤
年代午間新聞扛壩子、有著「最正主播」稱號的主播葉映彤，有著圓滾滾大眼、兩顆深深的酒窩，讓她笑起來瞬間甜美滿分，從事新聞業7年的她，從沒忘記初心一路走到午報主播的位置，除了每次播報前的不斷確認資料和播報練習外，她的播報風格也以口語化加上生動手勢，豐富肢體動作讓她更添親和力。
NO.10 張若妤
從學生時期就累積起「新聞魂」，張若妤參加過校園主播，畢業後無縫接軌年代記者，一路加入壹電視、轉戰中天，她曾說主播記者最怕的就是「禍從口出」，隨便一句話都可能被放大檢視，像是在回應2014年她曾採訪民進黨主席林義雄時的發生的口角插曲，現在的她挑戰午間、晚間新聞的播報，清晰的口條和知性外型讓她圈了不少粉。
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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
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分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月14日至2020年11月12日，共一年。
系統觀測臉書（Facebook）和Instagram（IG），針對討論『35歲以下新生代女主播』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」
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