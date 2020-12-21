疫情狂燒！女猶豫「下周飛英唸研究所」　網分析慘痛代價

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO苦惱地說「眼見預計出發日期就是下禮拜四了」，若前往的話會有健康上的疑慮，如果真的不幸感染了，嚴重會致死，治療康復也會有嚴重長時間後遺症；若放棄前往英國，包含學費、住宿費、機票等費用，前後共快200萬台幣，不論是錢、時間、心力都白費了，猶豫道「眼見我已經25了，如果延期全部重新來，可能讀完也27、28了吧」，無奈求助廣大鄉民「兩條路各位會怎麼走？勸退、勸進都好」。
原PO也在留言串提到，其實有事先跟一個在台灣的雪菲爾大學教授聯絡，他的建議是延期，不過因為現在是聖誕假期，校方人員都休假，無法得知如何延期，放假要到一月中旬，但因為原訂出發班機是下禮拜四，現在就得決定去還是不去。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，許多網友支持原PO前往，實現到英國唸研究所的理想，「去！明天跟意外不知道哪個先來」、「口罩戴好戴滿去吧」、「去啊，防護做足」、「妳心裡已經有想法了，別人是不可能勸退的，堅持走自己不會後悔的路」、「去啊，除非你認為兩百萬沒什麼，不過去了的確不用考慮回來這個選項」、「你不去一定會後悔啊，況且疫情結束遙遙無期，就算等到明年搞不好狀況也差不多」。
不過，也有網友認為「如果可以延期減少損失的話，我不會去」、「想辦法延期吧，萬一真的中了，身體有啥後遺症，那是金錢換不回來的」、「做個人防護也只是降低感染機率而已，沒有感染源才能確保不會中」、「命只有一條，換我是不敢賭」、「覺得不要去，兩百萬跟身體健康應該後者為重」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。