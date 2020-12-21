警政金檔　回顧警界30年珍貴歷史

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嘉義市長黃敏惠表示，從警政金檔一窺為這座城市付出努力同仁的身影，這才是紀錄檔案最重要的意義；在三十而立的日子裡，看到嘉義市警局從第一任至第十五任現任的張樹德局長，立下許多好的基礎，更爭取到中央評比的多項獎項，嘉義市警察全方位做好治安、交通、警政服務，也顯現警政柔情，能文能武的一面，在藝文領域的表現也很突出，讓大家一起凝聚前進的力量，讓嘉義市的未來更好。
在會場中，警界退休的黃春木與現任職市警局督察科督察員的兒子黃怡中同時現身；黃春木先生出生於民國23年，在警界服務45年226天，見證了東門派出所的歷史演進，他說，從民國48年至58年間，這10年間任職於東門派出所，當時本來穿中山裝制服，後來才換新制服；以前值勤巡邏用步巡2小時走轄區，從城隍廟走起，還到調查站簽巡邏箱，經地藏庵、東門噴水圓環後返回派出所，才算值完一圈，走回來褲子都濕了；他回憶說，當年警察配戴警章還有搭公車免付錢的福利，本俸慢慢從40元調漲至475元，而他後來調任刑警服務3年，同在東門區服務。
這次展覽內容包括警察局局長張樹德及前任局長文國忠在內的9位嘉園人的口述歷史影像播放；警察機關辦公廳舍設置的沿革與由來，以大圖輸出展示，從日治時期(1901年)嘉義廳警察官吏派出所名稱位置的相關文獻，到臺灣光復後派出所興廢歷程至現今建築現貌；嘉義市僅存的日治時代警察機關歷史建築「東門派出所」的介紹；國家近百年警察制服及一甲子警用車輛的回顧照片整理；退警協會展出的書法、國畫和手捏陶作品，台灣書法學會副理事長黃枝文及嘉義市書法學會理事長翁明灌等更揮毫致贈黃敏惠市長與警察局長張樹德。