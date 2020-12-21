七段式迴轉？ 這縣市「迷宮系路標」　騎士秒愣：鬼打牆

台灣機車騎士眾多，相信對於「兩段式左轉」概念並不陌生，不過也因為兩段式左轉掀起用路人對於交通安全和路權爭議不斷，台灣機車路權促進會就曾多次發起「待轉大富翁」行動，爭取機車「不強制兩段式左轉」權利。不過近日就有網友意外發現台灣除了兩段式左轉外，竟然還有一處出現了「七段式迴轉」，就連專業騎士也一頭霧水，直言「這到底怎麼走」。

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這名網友在臉書社團《新·路上觀察學院》分享一張交通標誌的照片並感嘆「左轉好難」，仔細一看這張路標，機車若按照規定迴轉得連續騎了七段迴轉路口，而一旁的警示標語則寫著「往西港外環道車輛，請直行由橋下迴轉」，不少網友也看出這個「七段式迴轉」路口在台南，當地居民更解釋這是只有不小心騎錯經過西港大橋後，得先右轉再從橋下回轉到左邊再上橋的路徑。

▲網友貼出台南這個路段，讓不少機車騎士一看秒愣。（圖／翻攝自臉書社團《新·路上觀察學院》）

這篇貼文也掀起許多台南騎士回應，有民眾就老神在在地表示「南科上班日常啊」、「這尖峰時段交通更可怕」，還有台北騎士也表示，台北市區也有許多禁轉路口，看到這種等級的交通路標「只是小case」。

另外也有網友看到這個比考駕照還難的考題，忍不住逗趣回應「這是貪食蛇吧」、「迷宮系路標」、「我看倒像螢幕解鎖手勢」、「右轉 4n -1 次就可以左轉了」、「一直右轉之後會變成左轉」、「前方路口請右轉然後再右轉接著再右轉接下來再右轉之後再右轉再接著右轉最後再右轉.... （導航系統爆炸」、「集滿七個右轉換一個左轉」。（編輯：楊智傑）