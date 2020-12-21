影／就是不要「萊」　彰化推動「月子餐」全面無萊豬

坐月子最常吃的補品「豬肝、腰子」，面對明年1月1日起中央開放含萊克多巴胺豬肉進口，彰化縣政府今(21日)舉行「肉品安全我守護，母嬰健康有保固」無萊豬月子餐宣示會，號召月子餐、產後護理之家及月子中心19家業者，全面供應無萊豬月子餐，業者也表態，堅持要用國產豬。

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▲彰化縣政府號召月子餐、產後護理之家及月子中心19家業者，全面供應無萊豬月子餐。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

× ▲彰化縣政府號召月子餐、產後護理之家及月子中心19家業者，全面供應無萊豬月子餐。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

彰化縣長王惠美表示，萊豬對嬰幼兒、孕婦及老人的影響最大，一般做月子都會食用豬的內臟部位，這次萊豬進口也包括豬內臟，因此食安更顯重要，特別是孕婦授乳過程中會影響到小孩，因此縣政府主動對縣內所有月子餐製造業者、產後護理機構，以及有供應彰縣月子餐的外縣市製造業者，都一併做相關的勸導及管理，請大家要使用台灣的溫體豬。

▲王惠美也頒無萊豬自主管理標章給月子餐製造業者、產後護理機構，並重申把關食安的決心，為捍衛縣民的健康，不會退讓也不可能退讓。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

× ▲王惠美也頒無萊豬自主管理標章給月子餐製造業者、產後護理機構，並重申把關食安的決心，為捍衛縣民的健康，不會退讓也不可能退讓。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

王惠美也頒無萊豬自主管理標章給月子餐製造業者、產後護理機構，並重申把關食安的決心，為捍衛縣民的健康，不會退讓也不可能退讓；王惠美更鼓勵使用「彰化健康豬」，讓產婦與嬰兒健康有保障，包括在家自行坐月子的產婦，家人記著買菜時務必要買國產豬，讓媳婦、女兒坐月子安全無虞，孫子更可吃到最健康的母乳。

▲彰化縣政府舉行「肉品安全我守護，母嬰健康有保固」-無萊豬月子餐宣示會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

× ▲彰化縣政府舉行「肉品安全我守護，母嬰健康有保固」-無萊豬月子餐宣示會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

王惠美指出，彰化健康豬從源頭到屠宰都層層把關的，除了在菜市場外，全聯及楓康超市也都買得到，讓所有在彰化縣坐月子的孕婦都能吃得安心，專心哺育下一代。也提醒相關業者要清楚標示豬肉來源。

好婆婆專業月子餐彰化店副理楊薏樺指出，要做出健康美味餐，也要讓媽媽們安全又安心，他們責無旁貸，所以彰化縣政府推動食品無萊豬自主管理政策時，他們百分之百的支持，未來製造供應月子餐的豬肉與內臟，都將堅持可溯源的台灣溫體豬，也是彰化的健康豬肉，絕對不含萊克多巴胺。

▲坐月子最常吃的補品「豬肝、腰子」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

× ▲坐月子最常吃的補品「豬肝、腰子」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 21）

彰化縣衛生局表示，無萊豬自主管理標章可供業者張貼在營業場所處，讓消費者辨識，目前仍是輔導階段，從明年1月1日起，將全面展開稽查，如查獲未標示或標示不實者，將依違反食品安全衛生管理法分別處以3萬元以上300萬元以下，或4萬元以上400萬元以下罰鍰，請業者勿以身試法。