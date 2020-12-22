落實數位政府　金門大數據平台成果發佈

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第二部分是新增4個單位8項業務分析主題，包括社會處「新住民人口現況分析」、教育處「教師及學生概況分析」、衛生局「十大死因分析」、「自費健康檢查分析」與「醫療轉診後送分析」及港務處「小三通人次分析」、「金門港貨物噸位分析」、與「料羅港航次分析」。
第三部分則是整合主計處與地政局過去幾年以自行辦理的分析成果，並綜合以上三個面向將大數據平台分析範疇再次擴張，增加縣政分析的多元性，並從中發現趨勢與需求，進而研擬更加完善的政策。
發佈會中，民政處、社會處、教育處、警察局、衛生局及港務處等6局處正副首長們，也特別親自就大數據導入後對業務應用與推動所帶來的改變進行應用分享。楊鎮浯也親自操作平台了解各局處業務分析成果，從現場的操作上可以直覺地看到「醫療轉診後送分析」、「刑事及交通案件分析」及「新住民人口現況分析」等這次專案中新增的分析成果，而視覺化的互動式圖表，也讓人一眼就能快速掌握業務推動的全局資訊。
縣長楊鎮浯表示，「大數據」就是以資料為根本，有了第一期的架構基礎，第二期的主軸就是持續豐富數據平台內容，讓數據庫資料更多也更多元，藉由數據不斷的累積與科學化的分析，將數據應用在縣府深根，為局處帶來更多發展的可能性，進而落實數位政府。
此外，有別於第一期大數據平台成果僅提供縣府內部閱覽，第二期專案也特別規劃將專案成果公開於縣府全球資訊網大數據專區(https://www.kinmen.gov.tw/bigdata)提供鄉親閱覽。