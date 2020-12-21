2學生家樂福內「脫褲解放」！網氣瘋　業者：不排除提告

有名女網友今（21）日在滑Instagram限時動態時，意外發現竟然有一群「屁孩」在家樂福直接小便和抽煙，更將所有過程錄下PO出，結束後還嬉皮笑臉地離開，誇張行為也讓女網友看不下去，把影片全都轉發，也讓大批網友紛紛看傻眼，怒罵「真的沒公德心」、「太噁了」。

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該名女網友今日在社群平台《Dcard》上以「在家樂福裡面尿尿…？」為題發文，並在文內PO出3則影片，第一段影片，有一名身穿白色外套、牛仔褲的男生，先是躺在家樂福大賣場的地板上抽煙，畫面馬上轉到他站在零食區旁小便，而錄影的女子還不斷發出嘻笑聲，還說「你太好笑了」，女子拍完還不忘上傳限時動態，並標記男生的IG帳號。

▲影片中身穿白色外套，牛仔褲的男子，一開始先在地上抽煙，後來到貨架旁小便。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲影片中身穿白色外套，黑運動褲的男子，在貨架旁小便。（圖／翻攝自《Dcard》）

對此，家樂福稍早也回應，表示事件發生後賣場人員除了進行相關調查以外，也有報警處理。目前針對這2人保留法律追訴權，並且強調不是不能原諒他們，也考量到對方還是學生身份，喊話希望2人拿出誠意，儘速出面親自至賣場致歉。而至於相關損失賠償也會等致歉後再釐清，若遲遲未等到道歉，也將走法律途徑，不排除提告。（編輯：郭佩蓉）