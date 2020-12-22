趕回家煮湯圓！她衝超市「亂抓一盒」秒結帳　下場悲劇了

昨（21）日是一年一度的冬至，台灣許多民眾都趁著下班回家吃上一碗熱呼呼的湯圓，不但暖暖身又象徵著全家團圓。不過現在湯圓口味眾多，選擇相當多元，許多民眾會特別到超市、賣場精挑細選喜歡的口味，不過昨日就有一名網友因為興沖沖的抓了一盒湯圓，趕著回家煮來吃，沒想到回家一看才發現，自己拿到的是「撞臉」湯圓的貢丸，不少網友一看也全笑翻了。

我是廣告 請繼續往下閱讀

發生這悽慘意外的原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，昨晚下班時因為急著回家煮湯圓吃，衝進超市冷凍櫃一看，發現小顆的湯圓早就被其他民眾搶光了，同一櫃只剩大顆湯圓，翻了許久後才發現「隔壁放好多小湯圓哦！」，不作多想的她立刻隨手抓了一盒就急著結帳離開。

只是等到她回家準備開心煮湯圓時，一拆包裝才發現自己買到的那盒根本不是「小湯圓」，而是意外和湯圓撞臉的「香菇貢丸」，看到滿心期待的「糰子」變「丸子」，原PO也忍不住崩潰大喊「什麼香菇貢丸啊！你X的我現在又衝回去超市乖乖買湯圓！」。

▲原PO想煮湯圓卻意外買成香菇貢丸！（圖／翻攝自 爆怨公社）

不過這則爆笑經歷也讓許多網友們笑歪，紛紛留言歪樓表示「沒關係阿，吃湯圓加1歲，吃貢丸就給他算加2歲啊」、「催眠自己這是鹹湯圓」、「加點黑糖不錯吃！」，但也有老饕給出「口感升級」的建議，「加點小顆湯圓和茼蒿煮成鹹的」、「跟鹹湯圓一起煮更好吃！」、「貢丸配鹹湯圓，團團又圓圓，很吉利」。（編輯：楊智傑）