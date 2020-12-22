3縣市大雨特報！今白天雨停空檔　專家揭「聖誕節天氣」

中央氣象局今（22）日凌晨針對基隆市、新北市與宜蘭縣發布「大雨特報」，提醒山區注意坍方、落石。氣象專家吳德榮指出，今日冷空氣略減弱，北台灣最低氣溫略回升，其他各地因有「輻射冷卻」抵銷，低溫變化不大。今日白天為空檔，今晚至明日南海的中層水氣再移入，周四東北季風南下，氣溫略降，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨。

我是廣告 請繼續往下閱讀

吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，今日白天為空檔，今晚至明日南海的中層水氣再移入，各地有局部短暫降雨的機率。氣溫逐日漸升。今日北台灣濕涼微冷，其他地區白天氣溫回升、早晚涼；各區平地氣溫如下：北部15至21度、中部15至26度、南部16至27度、東部14至25度。

▲今（22）白天為空檔，今晚至明日南海的中層水氣再移入，周四東北季風南下，氣溫略降，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮進一步指出，周四（24日）東北季風南下，氣溫略降，冷空氣比上波弱；清晨新竹以北有雨，白天起範圍縮小，大台北東側及東半部仍有局部短暫雨。周五（25日）西半部晴時多雲，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率。周六（26日）至下周日（27日）白天、各地晴時多雲，溫暖舒適早晚涼的天氣。

而根據最新模式模擬顯示，下周日晚至下周一（28日）上午，一小股偏乾的東北季風南下，迎風面雲量略增，氣溫微降；北海岸及東半部偶零星降雨；西半部仍為晴時多雲的天氣。下周一下午起至周二（29日）各地恢復晴朗穩定、氣溫回升；下周三（30日）鋒面通過，「入冬最強」的冷空氣開始南下，氣溫遽降，天氣轉冷；下周四（31日）氣溫續降。目前各國模擬的強度，大多已有「強烈大陸冷氣團」的等級，但屬期末模擬，各國模式皆還會繼續調整，應持續觀察。（編輯：許苡晴）