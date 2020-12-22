天冷就是要吃鍋！一招點燃火鍋魂　網友：就是這麼簡單

連日低溫讓不少人將厚重的大衣、外套給拿了出來，連帶火鍋、熱食甜品店都擠滿排隊人潮，就是為了對抗久違的寒冬。但若是不想人擠人，並維持安全的社交距離，在家輕鬆煮一煮，也能大快朵頤。日前有網友上網分享自製「豬肉泡菜豆腐鍋」，意外發現大賣場自有品牌的泡菜罐口味也相當驚豔，讓不少火鍋同好表示認同。

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該名網友在FB社團上「家樂福自有品牌好物雷物老實說」分享自己在家樂福購買泡菜罐頭，再加了一些洋蔥、豬肉、豆腐、金針菇以及青菜後，結果料理出來後發現超好吃。只見他另外加入蛋、蔬菜點綴，放入泡菜煮鍋，頓時間，一道美味的「豬肉泡菜豆腐鍋」就此上桌，有買過的網友表示，「這罐真的夠味，不管什麼湯或鍋，丟進去湯頭都很好喝」。

由於泡菜鍋製作程序相當容易，不少網友分享，「配火鍋或是直接丟下去吃都超可以的，冬天就是要這樣」、「冬天真的不吃個火鍋不行啊」，更許多有料理經驗的網友分享，「這罐很夠味，（我）通常就是直接吃，當一道小菜這樣，如果不想吃飯的時候 就做成泡菜海鮮煎餅，也很開胃」、「上回秘境露營吃烤肉就是用生菜夾五花肉和泡菜」，此外，也因價格實惠的因素，還網友提到「這價錢對我荷包來說是個好消息」、「139！也太便宜了 感覺很大一罐欸 有點想買」。

▲網友上網分享自製料理，獲得好評。（圖／翻攝自家樂福自有品牌好物雷物老實說）

另外，對於另一款人氣的傳統韓式大頭菜，也有網友表示，「那個大頭菜泡菜直接吃就很多汁開胃」、「台式涼拌大頭菜一向是小菜首選，沒想到這罐韓式居然干甜脆爽充滿蔬果滋味略帶微辣，吃起來生津止渴，ㄕㄨㄚˋ嘴啦！」，只見無論料理經驗如何，調製好的罐頭上桌只需短短幾分鐘，網友的分享，更是獲得許多人認同，在寒冷的冬天裡，來道火鍋正是時候。