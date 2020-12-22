火鍋店菜單驚見「張君雅」！真相曝光全歪樓：有年紀才懂
火鍋店菜單驚見「張君雅」！真相曝光全歪樓：有年紀才懂
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 10:52:09
在寒冷的冬天，吃火鍋可謂一大享受，而台灣的火鍋店從平價的百元小火鍋、日式涮涮鍋，到吃到飽的火鍋應有盡有，外加各式的火鍋料，讓許多饕客趨之若鶩。不過，近日一名網友到火鍋店吃火鍋時，竟發現菜單上出現一道菜名叫「張君雅」，且售價僅要10元，真相曝光之後讓網友全笑翻。
原PO在臉書社團《新·路上觀察學院》表示，天冷到火鍋店用餐，正準備要點餐時，卻驚見菜單上竟有一道叫做「張君雅」的商品，售價為10元，為此感到相當困惑。隨後才發現，該店的「張君雅」是泛指王子麵、科學麵、統一泡麵類的品名，一份售價為10元，讓原PO也忍不住開玩笑的說「妹妹妳好廉價！」貼文曝光之後，隨即笑翻一票網友，紛紛回應「張君雅好便宜」、「有年紀的才懂」、「居然連名帶姓在價目表嗚嗚」、「張君雅小妹妹 !」「還真的便宜」。事實上，「張君雅小妹妹」簡嘉芸2006年時因為一支泡麵廣告爆紅，從此成為家喻戶曉的人物，直到現在「張君雅小妹妹」系列的點心麵，依舊是台灣人喜愛的暢銷零嘴之一。（編輯：賴詠璿）