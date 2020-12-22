投信觀點／存基金一加一　投資組合力量大

為2020年市場收高歡呼的同時，投信提醒，新一年度的基金佈局也須謹慎以對，才不至讓過去一年的成果白費。因應疫苗逐批問市、施打，以及全球迎接拜登時代來臨等兩大焦點，投資時需要更為靈活，並勤加檢視調整，擔心不知從何入手或礙於時間有限的投資人，都可透過「投資組合」的資產配置策略，藉由債券型基金把守核心，能抗震有守，再由股票型基金領頭衝刺，搶佔趨勢財，既可打造投資組合的正循環，也鼓勵自己透過長期投資累積理財效益。

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存投組面面俱到 穩健、防禦皆有所得

傳統定期定額策略，是踏出投資理財的第一步，如果能力允許，不妨讓定期定額再進化，加入投資組合的概念，透過更策略性的配置，用配息養股票型基金來大大提升資產運用效率。





追求報酬率者，建議全球高收益債與美股、科技型基金的搭配。富蘭克林分析，全球景氣復甦趨勢引領，加上疫苗問世的轉機題材，股市中長線多頭格局不變，基本面較佳的美股及美國科技產業型基金，是持續定期定額的優選。拜低利率環境之賜，以及隨著景氣改善、公債發行增加，觀察美國公債殖利率曲線將上揚，且長天期公債也看升，債券佈局宜靠攏高收益債及新興債等高息資產。其中，高收益債市提供較佳收益來源，伴隨全球經濟表現逐步復原，信用債違約率可望由升轉降，更助長高收益債市表現空間，該類型基金相對擁有較高殖利率空間，用其配息收益作為養大科技型基金的本錢。



▲若考量美股甚至整體金融市場已漲過一波，投資組合的選擇也可多一層防禦。（圖／資料照片）

若考量美股甚至整體金融市場已漲過一波，投資組合的選擇也可多一層防禦。富蘭克林建議，疫情期間表現相對抗跌的伊斯蘭債，和其他資產相關性低，能充份發揮分散風險的效益，而基於風險性資產在2021年仍保有優勢地位，股票資產仍須加以掌握，其中因疫情而重獲青睞的全球氣候變遷型基金，中長期仍看多，一同納入防禦中亦不失積極進取。



▲富蘭克林真人服務團隊 諮詢給建議、提高理財效益（圖／資料照片）

富蘭克林真人服務團隊 諮詢給建議、提高理財效益





存投組的執行方法相當簡單，可透過單筆投資具高息題材的債券型基金來爭取較高配息收益，將原本每月單純匯入銀行帳戶的孳息，轉而投入更積極的定期定額股票型基金，當股票型基金的獲利達到預期，還能進一步贖回再用來壯大債券型基金的規模，來提高配息收益的空間，在低利環境中讓配息滾動起來，既保有股債兼備的資產配置效果，也有機會持續參與趨勢當紅產業的強勁「升」機，這樣相對穩健的基金投資過程，也有助於穩定投資信心與長期投資。

業者表示，不同類型投資人都可有適合的投資組合可選，來進行存基金，想親力親為者，線上交易平台最為簡便，不受時間空間的限制，完成帳戶設定，可立刻開啟定期定額、長期投資的致富計畫；而力有未逮或覺得投資很燒腦，富蘭克林國民理財機器人等同個人理財大總管，市場起伏漲跌，都能靈活應對，提高投資效益；若是對基金投資容易舉棋不定，業者也提供專業諮詢服務，聆聽需求、量身規劃投資組合，是理財時不可或缺的定心丸。