影／台灣疫苗遲遲沒進度　藍委控：因為陳時中被掮客包圍

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聽到陳時中的回答，賴士葆質疑「哦？那美國沒有保密協定？新加坡、日本都沒有，唯獨台灣有？」陳時中說「大家不太一樣。」發現陳想唬弄過去，賴士葆直接對著蘇貞昌說「院長，拜託你認真聽，外界都在傳，陳時中一天不公布進度，就是一天有鬼，因為派系給他太多壓力。」
對於賴士葆的說法，陳時中臉色鐵青、表情臭到極點，回道「完全沒有這回事。」蘇貞昌也緩頰「委員你這樣揣測不太好。」接著賴士葆點出「裕利」、「雅客臣」、「信東生技」三家廠商的名字，問陳時中「你有沒有跟他們討論冷鍊運輸？」陳時中說「有跟相關廠商開會。」賴繼續追擊，問「有麻，那代表BNT（德國疫苗廠商）一定有，那為什麼不公布？」陳回「談了也不見得會成。」
「都談冷鍊（運輸）了，那就代表一定是他了，所以BNT是不是第一支？還是其中一支？」賴士葆拋出問題後，看到陳時中臉色比剛才更鐵青，似乎氣到不想說話，賴還補了一句「你要回答我啊！在國會殿堂，你要回答我實際情況。」陳才說「對於談判上我要保密的地方，我沒辦法回答。」
賴士葆接著說「你都承認找這三家去談了，找雅客臣就把東洋幹掉了啦！我沒有要幫林全講話，但他很氣欸，你找這三家來，確定是BNT，要否認嗎？」陳時中說「各種準備都有在進行。」賴繼續問「那為什麼要談冷鍊技術？」陳回「等到我們公布時情況會清楚。」
賴士葆不置可否地說「騙人也不是這樣騙，如果不是BNT，幹嘛談冷鍊技術？只有他有冷鍊，Moderna（另一家疫苗廠商）也沒有冷鍊。」陳回擊「Moderna也有。」賴說「那個放冰箱也可以啦！」陳則堅持「20度也是要相當掌控。」
確定實際狀況後，賴士葆直接向蘇貞昌告狀「我在委員會就問過他了，也問過莊仁祥，他們都承認跟BNT談得差不多了，我今天秀出數字給全國看，不知道部長為什麼不公開，還說有保密協定，笑死人了，為什麼要保密，因為你被利益團體包圍了！」陳時中則沉聲回擊「沒有。」賴繼續說「那你是直接談嗎？還是透過Broker（掮客）談？有沒有掮客？有沒有中間商？」陳時中才說「都會有，隨時都有人會來談這件事。」
賴士葆追問「那有幾家（中間商）？」陳時中說「我不清楚。」賴再問「所以確定有中間商嗎？」陳才回「我不知道這算不算中間商，裕利、雅客臣、信東...」賴接話「當然算啊！怎麼不算。」陳才不甘願地說「所以就是有」。