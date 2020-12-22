影／台灣疫苗遲遲沒進度　藍委控：因為陳時中被掮客包圍

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影／台灣疫苗遲遲沒進度　藍委控：因為陳時中被掮客包圍

記者吳承翰/台北報導

2020-12-22 12:23:30｜2020-12-22 13:52:45

陳時中、賴士葆
▲台灣疫苗沒進度，立委賴士葆要衛福部長陳時中說明有沒有掮客在中間穿梭。　（圖／翻攝國會直播）
新冠肺炎疫苗日前問世後，各國開始採買、為民眾施打，唯獨台灣連「疫苗購買狀況、施打期程」都交代不清楚。今（22）日國民黨立法委員賴士葆質疑陳時中「被掮客、利益團體包圍」，在派系之間談妥利益分配後才有辦法對外公布進度，質詢過程中陳時中臉色鐵青，否認賴的指控，但在賴士葆步步進逼下，也坦承有中間商在其中穿梭。
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賴士葆質詢時，首先指出在疫苗問世後，全世界紛紛推進購買、施打進度，甚至連美國總統當選人拜登（Joe Biden）都親自施打疫苗，說服民眾疫苗很安全，但台灣遲遲無法公布具體的時間表，告訴民眾購買狀況、何時可以施打，賴士葆問「什麼時候可以打？告訴我。」陳時中答「還在談判，有保密協定。」
聽到陳時中的回答，賴士葆質疑「哦？那美國沒有保密協定？新加坡、日本都沒有，唯獨台灣有？」陳時中說「大家不太一樣。」發現陳想唬弄過去，賴士葆直接對著蘇貞昌說「院長，拜託你認真聽，外界都在傳，陳時中一天不公布進度，就是一天有鬼，因為派系給他太多壓力。」

對於賴士葆的說法，陳時中臉色鐵青、表情臭到極點，回道「完全沒有這回事。」蘇貞昌也緩頰「委員你這樣揣測不太好。」接著賴士葆點出「裕利」、「雅客臣」、「信東生技」三家廠商的名字，問陳時中「你有沒有跟他們討論冷鍊運輸？」陳時中說「有跟相關廠商開會。」賴繼續追擊，問「有麻，那代表BNT（德國疫苗廠商）一定有，那為什麼不公布？」陳回「談了也不見得會成。」

「都談冷鍊（運輸）了，那就代表一定是他了，所以BNT是不是第一支？還是其中一支？」賴士葆拋出問題後，看到陳時中臉色比剛才更鐵青，似乎氣到不想說話，賴還補了一句「你要回答我啊！在國會殿堂，你要回答我實際情況。」陳才說「對於談判上我要保密的地方，我沒辦法回答。」

賴士葆接著說「你都承認找這三家去談了，找雅客臣就把東洋幹掉了啦！我沒有要幫林全講話，但他很氣欸，你找這三家來，確定是BNT，要否認嗎？」陳時中說「各種準備都有在進行。」賴繼續問「那為什麼要談冷鍊技術？」陳回「等到我們公布時情況會清楚。」

賴士葆不置可否地說「騙人也不是這樣騙，如果不是BNT，幹嘛談冷鍊技術？只有他有冷鍊，Moderna（另一家疫苗廠商）也沒有冷鍊。」陳回擊「Moderna也有。」賴說「那個放冰箱也可以啦！」陳則堅持「20度也是要相當掌控。」

確定實際狀況後，賴士葆直接向蘇貞昌告狀「我在委員會就問過他了，也問過莊仁祥，他們都承認跟BNT談得差不多了，我今天秀出數字給全國看，不知道部長為什麼不公開，還說有保密協定，笑死人了，為什麼要保密，因為你被利益團體包圍了！」陳時中則沉聲回擊「沒有。」賴繼續說「那你是直接談嗎？還是透過Broker（掮客）談？有沒有掮客？有沒有中間商？」陳時中才說「都會有，隨時都有人會來談這件事。」

賴士葆追問「那有幾家（中間商）？」陳時中說「我不清楚。」賴再問「所以確定有中間商嗎？」陳才回「我不知道這算不算中間商，裕利、雅客臣、信東...」賴接話「當然算啊！怎麼不算。」陳才不甘願地說「所以就是有」。
 
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