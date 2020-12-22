倫敦30萬人大逃亡？旅英台人曝「真實情況」：根本來不及
倫敦30萬人大逃亡？旅英台人曝「真實情況」：根本來不及
編輯中心/綜合報導
2020-12-22 13:57:25
新冠肺炎（COVID-19）爆發後，全球各地都深受疫情影響，英國近期新冠肺炎確診病例遽增，更出現新變種病毒株，傳染力增加70%，倫敦和英格蘭南部大部分地區收緊防疫措施，歐洲各國相繼宣布對英國實施旅遊限制，還有媒體以「倫敦大逃亡」描述民眾急著從英國離開的現象。對此，也有旅英台人分享當地「真實情況」。
綜合外媒報導，英國出現感染力提高70％的新病毒株，英國首相強生宣布，將倫敦及英格蘭東部、東南部等地區疫情警報等級提升至第4級，限制內容幾乎等同封城，其他地區也取消聖誕過節5天鬆綁計畫，目前包含法國、義大利、葡萄牙、荷蘭等超過10個國家禁止來自英國的國際航班入境，部分國家同時要求過去14天內曾到過英國的民眾也不得入境。據《TVBS》報導，一名在英國工作的台灣人Kitty坦言「有點像世界末日」，受到這波疫情影響，英國將疫情警報等級提升至第4級，原本聖誕節的家庭聚開放5天，現在卻僅限1天（12月25日當天），且大批民眾急著想逃出那個地方，紛紛湧入車站，列車也擠滿人；另一位張小姐則指出，英國從宣布禁令到執行只有8個小時，時間非常短，實際上根本來不及逃離倫敦。
而台灣目前仍未禁止英國航班，但考量英國疫情嚴峻，自12月23日0時起，自英國入境及過去14日有前往英國者皆需至集中檢疫所，進行居家檢疫。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。