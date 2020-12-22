公司「違反勞基法」該申訴？過來人揭真相：狠狠扒他們皮

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公司「違反勞基法」該申訴？過來人揭真相：狠狠扒他們皮

編輯中心/綜合報導

2020-12-22 14:10:38

同事、工作、職場
▲公司「違反勞基法」該申訴？過來人揭真相。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
剛出社會開始上班後，許多人除了希望公司的福利越多越好，同時也會希望休假的時候能夠免於公事的打擾，近日就有一位網友在網路上表示疑惑「公司『違反勞基法』該申訴嗎？」沒想到就有過來人揭露真相，直言「可以狠狠扒他們的皮」，引起熱議。
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▲剛出社會開始上班後，許多人除了希望公司的福利越多越好。（示意圖／取自pixabay）
▲剛出社會開始上班後，許多人除了希望公司的福利越多越好。（示意圖／取自pixabay）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「公司違反勞基法了，該去申訴嗎？」的文章表示，「最近才知道說  排班不能間隔小於11小時，我之前有一天晚班接早班，中間5個小時而已...一開始都正常，是因為主管問說誰要時數多一點  後來改動的」，但原PO為了養家糊口選擇撐下去，沒想到公司竟要原PO簽下「保證文件」，要他不要申訴，因此這也讓原PO非常疑惑「不知道該怎麼處理這個議題，可能我太菜，只注重說要賺錢，想問各位會怎麼做？」此篇文章一發出之後，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至有過來人揭露了真相，留言區蓋起高樓。
有曾經檢舉過公司的網友們紛紛留言表示「我直接總公司檢舉，當初狠狠扒他們皮」、「我們公司以前也簽過這種破書，勞檢一樣罰」、「這種不公平的東西到了法院也是沒屁用，別怕」、「沒有法律效用，因為不合法，不要怕+1」、「違法勞基法的都無效」、「不吉是傻瓜，幹嘛浪費自己權益」、「不告發就你吃虧乖乖吞囉」。
▲勞雇雙方需用「書面約定」，內容包括就勞動基準法有關工作時間、例假、休假、女工夜間工作等規定。（示意圖／取自
▲勞雇雙方需用「書面約定」，內容包括就勞動基準法有關工作時間、例假、休假、女工夜間工作等規定。（示意圖／取自 pixabay ）
事實上，簡言之，若不是勞動部所核定公告可以適用勞動基準法第84條之1的工作者，雇主與勞工約定採責任制就是違法的。其次，勞雇雙方需用「書面約定」，內容包括就勞動基準法有關工作時間、例假、休假、女工夜間工作等規定。最後，雇主必須將與勞工間的書面約定，報請「當地主管機關核備」。（編輯：王柏文）
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