台積電再創竹南科學園區人口紅利　首購靠攏頭份運動公園

疫情衝擊全球經濟，台灣防守得當，熱錢與產業群聚台灣，科技業強勁的接單動能，持續推動產線擴張需求，三大科技園區2020年上半年營收破1.37兆，成長率約12.24%，下半年守住有望，預估年產值破2.8兆，創12年以來新高。

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▲竹南運動公園設置有多項運動設施，圖書館、游泳池、籃球場等，周圍建案訴求「2字頭」親民房價。（圖／資料照片）

近期，苗栗縣政府推動的1.12億元「竹南頭份雙城藍綠縫合」計畫，有意將竹南頭份運動公園打造為2.0版的綠公園，眾台灣知名建商包括上德、亞昕國際、美居等，在此推出超過10個新建案，竹南運動公園設置有多項運動設施，圖書館、游泳池、籃球場等，周圍建案訴求「2字頭」親民房價，吸引許多竹科工程師、高階主管、白領階級搶購入手，房價具備補漲空間潛力無窮。





竹南運動公園鄰近苗北藝文中心，擁有濃厚藝文氣息。生活採買仰賴自強路大潤發商圈，習慣早晚市的家庭，在自由街與中山路還有傳統市場，一旁的苗栗區還有最大百貨「尚順廣場」，影城、連鎖商店，機能一切到位，滿足所需。交通機能也到位，通勤族距離竹南車站開車約3分鐘，前往竹南科學園區約5分鐘，接軌國道1號與3號約15分鐘，南來北往都很方便，對於竹科工程師來說，抵達竹科透過中山高五楊高架延伸至頭份，車程時間約20分鐘。

▲一旁的苗栗區還有最大百貨「尚順廣場」，影城、連鎖商店，機能一切到位，滿足所需。（圖／資料照片）

地產專家表示，新竹蛋黃區房價高漲，高房價效應影響下，竹科菁英不再選擇竹北市，反而轉向房價相對親民、環境與機能優異的竹南運動公園，區域內平均單價與竹北房價相比，每坪可省10萬元。對首購與首換族來說，以交通時間換空間，竹南運動中心與竹北市中心房價可以省很多，自然成為首購與首換首選。



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