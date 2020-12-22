廣明證實子公司女員工確診 接觸者初步檢驗均為陰性
記者顏真真/台北報導
2020-12-22 15:51:41｜2020-12-22 16:11:48
國內睽違253天後又出現新冠肺炎本土確診個案，廣達電腦證實是關係企業子公司員工確診，市場傳出是廣達集團旗下廣明光電女員工確診。廣明在今（22）日下午也發布重訊證實是子公司1名女員工確診，第一時間已配合衛生單位進行疫調及全公司消毒，同時依衛生單位的要求通知與其密切接觸的員工進行居家隔離，初步檢驗結果均為陰性，此事件也不影響公司營運。
中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例新冠肺炎本土案例，即案771，也是案765紐西蘭外籍機師的友人，為30多歲女性，目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢（21人檢驗中，146人待採檢），衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒。至於這名新增本土確診案例，原本傳出是廣達電腦員工，但廣達澄清並發出內部信給員工指稱，是關係企業同仁因接觸到新冠肺炎患者，不幸被確診，並已提高防疫措施。至於是哪家關係企業？廣達不願證實，市場傳出可能是廣明光電。
廣明光電在今日下午發出重訊證實是子公司一名女性員工確診，第一時間已配合衛生單位進行疫調及全公司消毒，同時依衛生單位的要求通知與其密切接觸的員工進行居家隔離，初步檢驗結果均為陰性。
對於相關因應措施，廣明強調，自今年初即持續進行防疫宣導及防疫管制，除每日入廠前的消毒及量測體溫外，亦要求員工身體異狀的即時回報。目前公司持續配合衛生單位之要求，進行必要的防疫及隔離措施。廣明也強調，此事件不影響公司營運。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。