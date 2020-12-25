影／捕獸夾多到救不完！半月扯斷5條腿造成浪浪1死3重傷

文／台灣動物緊急救援小組

我是廣告 請繼續往下閱讀

救不完！高雄捕獸夾多到可怕！台灣動物緊急救援小組近日剛從高雄六龜救回3隻遭捕獸夾及山豬吊陷頸斷掌的流浪犬，共1死2重傷，沒想到昨天又接獲通報，在高雄岡山嘉新水泥的廢棄廠區中，又發現一隻不到1歲的幼犬，左後腳遭捕獸夾緊扣；動物救援小組出動營救，花費2個多小時，鑽爬至貨櫃屋下方，才將傷犬順利救回動物醫院急救。這些恐怖的無差別陷阱半月內已造成高雄地區浪浪1死3重傷，共扯斷5條狗腿！

▲半個月傳出好幾起捕獸夾傷犬事件，志工又接到通報前往救援（圖／台灣動物緊急救援小組）

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，大高雄地區的恐怖陷阱實在非常猖獗，雖然動保團體不斷透過媒體呼籲，但成效有限；救援人員不久前才在六龜諦願寺附近救回3隻遭捕獸夾及山豬吊扯爛腳掌的浪犬，造成1死2重傷，沒想到本周末又在高雄岡山發現捕獸夾傷犬案例，「這些陷阱實在多到可怕，救都救不完」，呼籲市府加強宣導合併提高罰責，才能有效嚇阻放置陷阱的人。



▲志工來救你了！（圖／台灣動物緊急救援小組）





台灣動物緊急救援小組昨天又接獲通報，在高雄岡山嘉新水泥的廢棄廠區中，發現一隻左後腿遭捕獸夾緊扣的流浪幼犬，因獸夾上的鐵鍊勾住貨櫃屋，讓牠動彈不得，痛苦哀嚎；附近好心民眾不忍，向台灣動物緊急救援小組求救。





台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成獲報後，率志工團隊與隨行獸醫師趕赴現場搶救。大夥兒抵達現場後，發現這隻受困捕獸夾的幼犬可能因害怕，躲藏在一處貨櫃屋下方，恰巧獸夾上的鐵鍊又卡住貨櫃屋底部的雜物，讓牠動彈不得。倪兆成整個人鑽爬至貨櫃屋下方，費好一番功夫，才將傷犬抱出。



▲牠的傷勢相當嚴重，已緊急送往動物醫院救治。（圖／台灣動物緊急救援小組）





倪兆成在現場欲將捕獸夾解開，但沒想到該獸夾扣得非常緊，且可能因傷犬掙扎，整個獸夾已變形，花費許多力氣都無法卸下獸夾；最後，倪兆成用整個人的力量，踩踏獸夾機關，經多次嘗試，才終將獸夾的鋸齒打開，把受困幼犬的腳掌拿出；但牠的傷勢相當嚴重，已緊急送往動物醫院救治。





台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，無論是捕獸夾或山豬吊，對動物的殺傷力都非常巨大，通常動物採踏到這類陷阱後，越用力掙扎，傷勢越重，往往造成動物整支腳被扯斷，宛如「動物血滴子」，非常殘忍。台灣動物緊急救援小組也呼籲，使用任何陷阱傷害動物，都違反《動物保護法》，最高可處兩年有期徒刑及最高200萬元罰金，希望民眾踴躍通報檢舉。