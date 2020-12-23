運動巷仔內／快艇能成為第12支用三角進攻奪冠的球隊嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我們加入了三角進攻裡的2、3套戰術，並讓Kawhi扮演Jordan和Kobe的角色。他很喜歡這2位球員。他真的很尊敬他們。所以我們正努力讓他在這套體系裡取得成功。我曾有機會和前兩人一起打球，也在三角進攻戰術裡扮演過角色。」
什麼是三角進攻？這套進攻最早創於南加州大學校隊教練Sam Barry之手，而後他的門徒——也就是公牛王朝的傳奇助教Tex Winter改良了它，並發揚光大，他在堪薩斯州立大學和馬奎特大學任職時，發展和完善這一體系。
三角戰功並沒有一套固定的打法，他是一個有效的戰略，而並非是一個精密的戰術，他的理念非常高明和前衛，其中一個是「無位置進攻」。理論上按照這套打法，場上己方5個位置的人員都是可以互換的，這也是為什麼公牛王朝在九零年代就已經開始打Pat Riley口中的「未來籃球」；再者是一個回合的進攻延續性，它不因為前幾次的配合沒創造出機會就流於球員及興發揮。它唯一明確的要求是「執行戰術的強側球員站位必須形成一個三角形」，實際上，除非三人站在一直線上(正式比賽中幾乎不可能)，否則場上無論如何一定會形成三角形，這簡單明瞭的定義給了教練和球員很大的自由度去解釋它，也因此能衍伸出更多的打法。
但也正是因為如此，三角進攻講解起來很簡單，但執行卻讓人晦澀難懂，需要球員有高度的籃球智商，同時有很好的執行力以及籃球意識才能打出它該有的效果。同時，因為沒有一個明確的跑位指令，因此球員必須隨時判斷場上形勢、並且做出最佳決策，這沒有豐富的實戰經驗是做不到的，這也是為什麼幾乎沒有基層籃球教練會去使用它。
三角進攻需要每一個參與的其中的球員都具備一定的全能性，可以完成切入和傳球，變速、變向、假動作、掩護、投籃、空切都要嫻熟，還要勝任一對一進攻和防守。換言之，它非常重視球員的個人能力，要創造的並不是一個「空檔」，而是一個佔據優勢的進攻局面。
了解了這些，在來看看快艇的意圖，就會比較明確了。
在去年季後賽的13 場比賽，快艇場均執行單打12.4次，在所有16支球隊中排名第5(有意思的是排名前5的球隊全部都沒闖過次輪)，有效命中率(EFG)43.9%，倒數第四。
Doc Rivers不應該承擔這支球隊失利的全部責任，可是他也的確沒有為天賦滿溢的「宇宙艇」打造一個適合且高效的半場進攻體系。這也就是為什麼上賽季的季後賽，當快艇擺上Montrezl Harrell、Lou Williams、Kawhi Leonard、Paul George這4位球隊個人進攻能力最強的球員、搭配上萬金油的JaMychal Green時，他們每百回合要輸49.8分，助攻則是會比對手少12.1次。
而習慣性地讓Leonard及George靠著單打解決問題，結果就是在金塊的系列賽，他們的空間越打越小，最終在第七戰，當這兩位球星一持球就要面對2-3人的夾擊，而其他球員沒有信心跳出出手時，他們在下半場就迅速崩盤，然後在一片驚呼聲中被淘汰。
在今年季後的球員市場上，快艇並沒能得到第三名能持球創造進攻機會的球員，也沒有找來一名能組織的好手，這是他們最大的隱憂。意味著Leonard和George新賽季仍然要負擔組織的工作，在這樣的情況下，球隊的進攻出手比重也不太可能有太大的變動。
因此在快艇在戰術體系中增加三角進攻，一部份是出於平衡進攻比例，另一部分則是希望讓自己兩個球星打得更加舒服。
你可以想像他們明年在場上啟用這套戰術時的進攻景象，Leonard和George毫無疑問的會站在2號或3號的位置，一個人站在低位，可以要球單打；另一個人站在翼端，他是主要持球者，也是最關鍵的角色，他要有「三威脅」的能力來自行單打得分，傳球時的選擇也將決定整個進攻。
1號位也就是球隊控球可能會在強側底角，他必須要有投射能力為兩人拉開空間，這個位置快艇沒有合適人選，但可能會交給Patrick Beverly；另一名後場球員站在接近弧頂的位置，隨時準備空切、投籃或持球切入，可能是Marcus Morris、Lou Williams或Nicolas Batum；而五號位，也就是球隊的長人，Serge Ibaka或Ivica Zubac將會站在弱側腰位，當然在打小球時，也可能是另一名鋒線。
在這樣的情況下，George就可以達成他在季後不斷抱怨的事——「用更多多元的手段展現自己的進攻體系，而不是當一個等球射手」。而Leonard則能舒服的在兩翼、肘區或低位要球終結。而Lue在受訪時所說的，要增加球隊的中距離投籃，可能也是會藉由這種方式尋求高命中率的出手機會。
理論上來說，三角進攻確實非常適合這支快艇，喬丹公牛和OK湖人的共通點就是都缺乏一位大師級控衛，因此他們需要讓球星處理球，但又不希望球權過度集中在他手上，Jackson使用這個體系，一部份也是為了讓Jordan願意在某些時刻甘願把球傳出來。
另一方面，快艇處在一個後衛極大化的左右球隊進攻體系的時代，騎士、勇士、暴龍和湖人，這些近5年奪冠的球隊，分別擁有Kyrie Irving、Stephen Curry、Kyle Lowry和LeBron James這些非常出色的持球專家，他們可以在帶過半場後，就開始發動攻勢，同時讓場上的所有人都參與進這次的進攻。Leonard和George他們當然也有控球能力，但前者各種意義上都更像是傳統的3號位，而後者則是在大傷後突破殺傷力下降許多，他們不適合每一回合都拿球發起攻勢，這是快艇的致命傷——半場進攻不能夠簡單地把球交到最有把握的球員手上，就算球星拿球了，對方也已經完成了理想的防守站位了——而三角進攻能幫忙解決這個問題。
不過，當然了，三角進攻也有它本身的問題，就如前所述，它需要一批素質極高的球員來進行，才能最大化其功用，而快艇在這方面有所欠缺。另外，現代籃球越來越要求加快比賽節奏，頂尖球隊希望快速地完成一次有把握的進攻，而不是耐心的尋找一次絕佳的空檔機會，一味的要求半場落位執行戰術，可能反而會浪費快艇本身所具有全場進攻能力。
不過就如同過去所有的冠軍球隊為我們展示的那樣，從前人身上吸取經驗和教訓是必要的，但單純的復古也只會讓人感到憂鬱，偉大意味著超越「經典」，而經典也應該被超越，因為唯有超越，才是對其所做出的最佳致敬方式。
我想這一季的快艇，無論成敗都會很讓人期待的。