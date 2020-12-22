星國「這東西」被列入非物質文化遺產　李顯龍發文慶祝

根據四方報報導，亞洲攤販文化興盛，新加坡的小吃也相當具有代表性。近日，聯合國教科文組織（UNESCO）將新加坡的小販文化列入《人類非物質文化遺產代表名錄》，是新加坡第一次被列入非物質文化遺產名錄，消息一出讓李顯龍開心的在臉書上發文肯定小販們的貢獻。

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新加坡國家雖小，但在國際間卻一直保持不小的影響力及名氣，每年吸引許多觀光客前往，包括濱海灣花園、魚尾獅公園等地也都是一般民眾印象鮮明的觀光景點。

12月16日，聯合國教科文組織國際委員會的24個委員一致通過，認可新加坡的小販文化為非物質文化遺產。事實上，在2015年，新加坡植物園就被列入世界遺產名錄，沒想到事隔五年，又以「攤販文化」再次受到《世界遺產名錄》肯定。





新加坡總理李顯龍當日也在臉書上開心分享好消息，表示能得獎全靠默默努力的小販們，不斷豐富新加坡的美食精神，因此要特別感謝他們的辛勤付出與專業精神。他也呼籲新加坡民眾，不妨多叫小吃來慶祝這個令人振奮的消息。

除此之外，韓國的「燃燈會」同樣在當天被列入非物質文化遺產名錄。韓國每年農曆4月8日都會舉辦燃燈會慶祝佛誕，是一項歷史悠久的傳統節慶。不過，不同於新加坡，韓國有多達21項非物質文化遺產，數量之多十分驚人。