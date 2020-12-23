NOW早報／紐籍機師害本土1確診！指揮中心公布3活動足跡

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由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於昨日確診。
指揮中心表示，為釐清案765（紐籍機師）於12月8日至12日間之活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案於上述期間曾有多處公共場所活動史，包括12月8日11點30分到12點30分新光三越台北天母店、12月10日18點30分到19點30分遠東sogo台北天母店、12月11日11點到12點好市多南崁店。
曾於上述時間地點活動民眾應自主健康管理，12月25日前出現發燒、呼吸道症狀或嗅味覺異常請到指定社區採檢院所由醫師評估採檢。
今日天氣／鋒面通過週三全台有雨！北部放晴要等「這天」
今（23）日各地降雨機率增加，中部以北地區與東半部降雨明顯，南部也有零星降雨的機會。由於雲量增加，各地高溫比昨日略低，預計週四鋒面離開台灣，中南部天氣轉晴，而東北部的天氣，則要到週六，東北季風減弱才有望放晴。
氣象局指出，有一道鋒面在昨晚至今天形成並逐漸通過台灣，為台灣帶來水氣，各地的降雨機率增加，以中部以北及東半部地區較為明顯，南部也有零星飄雨的機率；溫度方面，各地低溫約17至19度，由於雲量增加，高溫比今天略降，台南以北及東半部地區約20至24度，高屏地區仍有28、26度的高溫。
英國變異病毒失控！逾40國封鎖往來 超市出現恐慌搶購潮
英國近期發現新型冠狀病毒（COVID-19）的變異體，較原病毒的傳播力強70%，導致境內確診病例在短時間內飆高，歐洲各國相繼宣佈對英國實施旅遊限制。
雖然英國政府呼籲民眾不要恐慌性購買，但人們仍擔心與歐陸的交通中斷後，聖誕節假期可能沒有足夠的食材和生活必需品而湧入賣場，除了生鮮食品，衛生紙也再次成為消費者囤積的目標。
三上悠亞團員中鏢「演唱會急喊卡」 恐引發AV界群聚感染
日本「國民女優」三上悠亞憑著甜美童顏和F級豪乳紅遍暗黑界，日前才剛舉行聖誕節粉絲見面會，化身惹火版聖誕老人，誠意十足，未料隨後就傳出她所屬的女團「惠比壽麝香葡萄」有成員染疫，女團原訂於21日將舉辦的演唱會也緊急喊卡，引發外界譁然。
「惠比壽麝香葡萄」推特的公告上未公開該名染疫成員身分，僅表示她確診後立即停工，目前已經退燒且正在休養，演唱會主辦方也依規定為觀眾辦理退票，而對於突如其來的消息，三上悠亞轉貼該公告回應「突然通知大家很抱歉，在這樣的狀況下，我們不能怪責任何人，請大家也保重身體，期待再見面。」
新北耶誕城戶外活動喊卡！網一登「官網」秒愣：是在哈囉
新冠肺炎肆虐全球，中央流行疫情指揮中心昨（22）日宣布，新增1例新冠肺炎本土病例（案771），讓台灣連續253天0本土確診破功。對此，新北耶誕城也緊急公告，表示因應疫情轉嚴峻，宣布將停止耶誕城內所有戶外集會型活動。
不過，就有網友透過新北耶誕城官網查詢是否有活動受到影響，卻發現不少活動早已舉辦完畢，因此納悶提問「現在出來喊取消集會型活動是？官方可沒有宣布關閉燈會裝飾品，只有不能集會型活動」。
對此，《NOWnews今日新聞》記者實際致電詢問新北市政府話務人員，話務人員表示目前將暫停耶誕城戶外集會型活動，例如演唱會等大型聚會，至於燈飾部分還是會持續亮著，民眾依舊能前往觀賞，但必須配戴口罩。
北市府：跨年晚會不停辦 沒戴口罩規勸不聽罰3000
台灣已經253天未出現本土病例，不過昨（22）日卻宣布破功！一名紐西蘭籍男機師與一名台灣女子往來密切，因而導致該起本土確診案例。而隨著2020年即將進入尾聲，台北市的跨年晚會首當其衝，是否會因此停辦？對此，台北市副市長黃珊珊強調，原則上跨年晚會不會停辦，但會要求到場民眾一率配戴口罩，若未戴口罩，經現場志工勸導仍不戴上，將依傳染病防治法開罰3000元。
黃珊珊表示，原本的規劃是只要有1例本土確診案例，就會要求到場的民眾配戴口罩，且停止跨年活動相關「飲食攤位」活動，而若是在跨年晚會前，達到15例確診案例，跨年晚會將不開放民眾到場，而改採取網路線上直播的方式進行。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。