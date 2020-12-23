國民黨「揪憨慢」？蘇偉碩：以前罵馬英九也沒被查水表

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黃子哲稱：「蘇偉碩並非故意造假，而是他所提出數據來源的論文，其引用別人的資料時誤植濃度，才間接導致數字失真。換言之，綠營人士指控蘇偉碩是被告發後，心生畏懼才改口的說法，才是真正的謠言。尤其民進黨立委王定宇出來批蘇偉碩惡劣，又誣指國民黨是挺蘇偉碩的錯誤數字，更是無恥至極。王定宇過去曾爆共軍船艦包圍東沙島逾60小時，後來被海巡署打臉根本是不實訊息。王定宇自己就是假訊息的來源，還死不認錯，怎麼有臉嘴別人?」
黃子哲接著說：「驚人的是，蘇醫師說，在這次高雄市警局三民二分局正式通知他到案說明前，就已經先有刑警打電話，甚至是直接去他家找上門，不知是為了什麼案件，要他以證人身分說明。所幸當時他不在家，才逃過一劫。顯見民進黨政府查水表，已到了喪心病狂的程度。」
黃子哲認為，過去馬政府確實在2012年做了讓步，開放含瘦肉精美牛，但至少迄今都守住牛豬分離、禁止內臟進口等的原則與立場。在國人食用豬肉高於牛肉達6倍、以及大量食用豬內臟的飲食習慣下，盡量降低健康風險。反觀蔡英文在8月28日突襲宣布萊豬開放政策，即便在高達6、7成以上民意的反對下，迄今仍執意要硬闖。民進黨政府除了是「黑箱作業、藐視民意、踐踏豬農、罔顧食安」外，如今要再加上「嚴查水表」，而未來民怨的「爆表」，就等著反噬民進黨。
新聞來源為Newtalk 新頭殼