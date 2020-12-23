國民黨「揪憨慢」？蘇偉碩：以前罵馬英九也沒被查水表

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國民黨「揪憨慢」？蘇偉碩：以前罵馬英九也沒被查水表

新頭殼newtalk

2020-12-23 11:39:34

▲ （圖／新頭殼）
▲ 國民黨文傳會副主委黃子哲22日與蘇偉碩同台。（圖／新頭殼）
民間反瘦肉精美豬聯盟成員、醫師蘇偉碩日前在網路散發含萊克多巴胺豬肉對人體有害相關言論而遭衛福部提告，國民黨文傳會副主委黃子哲22日與蘇偉碩同台，他提到，蘇偉碩跟他說，自己以前和民進黨一起反萊牛，把前總統馬英九罵到狗血淋頭，也從沒被過查水表，現在民進黨執政竟反過來要開放含瘦肉精美豬，他一樣反對，卻要對他提告，趕盡殺絕，他聽了只能自嘲的說，還好國民黨「揪憨慢」，當時有留下活口，才讓蘇偉碩現在可以繼續發聲。
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黃子哲22日在臉書Po文表示，為了開放萊豬，民進黨政府已經殺紅了眼，用國家機器打壓異己，箝制言論自由，蘇偉碩只不過是繼中天新聞被關台後，另一個綠色威權復辟的犧牲者。衛福部長陳時中說是他決定要告發蘇偉碩，後來又說若蘇偉碩能以正視聽，不排除撤告。但事實上，蘇偉碩在衛福部告發前，早已針對萊劑比搖頭丸毒250倍的說法，修正為0.25倍。11月24日在蘇偉碩的臉書中看得到，11月30日蘇偉碩接受風傳媒訪問時，也公開澄清過。
黃子哲稱：「蘇偉碩並非故意造假，而是他所提出數據來源的論文，其引用別人的資料時誤植濃度，才間接導致數字失真。換言之，綠營人士指控蘇偉碩是被告發後，心生畏懼才改口的說法，才是真正的謠言。尤其民進黨立委王定宇出來批蘇偉碩惡劣，又誣指國民黨是挺蘇偉碩的錯誤數字，更是無恥至極。王定宇過去曾爆共軍船艦包圍東沙島逾60小時，後來被海巡署打臉根本是不實訊息。王定宇自己就是假訊息的來源，還死不認錯，怎麼有臉嘴別人?」

黃子哲接著說：「驚人的是，蘇醫師說，在這次高雄市警局三民二分局正式通知他到案說明前，就已經先有刑警打電話，甚至是直接去他家找上門，不知是為了什麼案件，要他以證人身分說明。所幸當時他不在家，才逃過一劫。顯見民進黨政府查水表，已到了喪心病狂的程度。」

黃子哲認為，過去馬政府確實在2012年做了讓步，開放含瘦肉精美牛，但至少迄今都守住牛豬分離、禁止內臟進口等的原則與立場。在國人食用豬肉高於牛肉達6倍、以及大量食用豬內臟的飲食習慣下，盡量降低健康風險。反觀蔡英文在8月28日突襲宣布萊豬開放政策，即便在高達6、7成以上民意的反對下，迄今仍執意要硬闖。民進黨政府除了是「黑箱作業、藐視民意、踐踏豬農、罔顧食安」外，如今要再加上「嚴查水表」，而未來民怨的「爆表」，就等著反噬民進黨。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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