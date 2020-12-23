廣達女被狂酸「ㄈㄈ尺誤國」 黃郁芬：仇女獵巫請停止
廣達女被狂酸「ㄈㄈ尺誤國」 黃郁芬：仇女獵巫請停止
編輯中心/綜合報導
2020-12-23 10:35:43
台灣零本土確診破功，中央流行疫情指揮中心昨（22）日公布國內新增1例新冠肺炎本土病例，是紐西蘭籍機師案765傳染給案771廣達集團女員工，引發外界對防疫控制的擔心，確診廣達女也遭到網友鋪天蓋地的謾罵和嘲諷。對此，台北市議員黃郁芬強調，攻擊、辱罵等等營造獵巫氛圍對防疫沒有幫助，呼籲大眾停止仇女謾罵言論。
黃郁芬昨晚在臉書發文表示，「攻擊、辱罵、羞辱只會加深大家吐實的壓力、營造獵巫氛圍，集中心力防疫，才是現在的重點」。黃郁芬指出，零本土破功許多人的第一反應是憤怒，而這是紐籍機師不誠實接受疫調的錯，他必須為自己的行為付出代價，但卻有許多網友用充滿性意味的字眼，極力的羞辱案771這名女性。黃郁芬認為，「在民主的社會，每個人都享有自由交友的權利，而這樣的自由，不該成為原罪」。而網友那些「台女要害死台灣了」、「ㄈㄈ尺誤國」等等誇張、仇女的留言，讓黃郁芬直呼「可怕到我不想多做轉述」。
黃郁芬強調，獵巫、仇恨、將個案特定出來往死裡打，對台灣的疫情控制不會有任何幫助。大家愈罵，那些染疫的人只會更不願意誠實接受疫調，有症狀的人只會更不敢去尋求幫助，反而使辛苦的醫護人員更難以從頭根絕疫情的傳播。
黃郁芬最後呼籲，「請大家把口罩戴上、勤加洗手；也希望說出仇女謾罵言論的人可以停止，不要讓獵巫的行為，影響到全體台灣人的健康」。（編輯：倪浩軒）
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