飄香半世紀經典泡麵　加入穀類紅寶石　台東在地限量銷售

爆夯台東旅遊必帶伴手禮又一款，這次是經典泡麵品牌大玩創意，將有穀類紅寶石之稱的台東在地特產「紅藜」入麵，並以限量的方式在台東在地銷售！不少去台東玩的人都是一箱一箱帶著走，也羨煞不少北部消費者。

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銷售近半世紀歷史的經典品牌味味麵，以經典肉燥口味推出台東獨家限定伴手禮，嚴選台東在地農產品紅藜麵入麵體，迸出全新火花。這次味味麵特研製出新口味，一推出便受到熱烈討論。

台東當地出現隱藏版味味麵散佈在各地，瞬間變成必買人氣伴手禮，不少去過的人都知道，台東有三寶小米、樹豆和紅藜，其中紅藜又是穀類的紅寶石，在台東有相當多種紅藜入菜的菜餚，受到許多人喜愛，這回搭上數十年歷史的台灣傳統口味，更讓人充滿驚喜。

▲味味麵以紅藜入麵，麵體更佳Q彈，經典的肉燥香味頓時傳遍四週。（圖／資料照片）

雖然紅藜麵不稀奇，但做成泡麵可是頭一遭，打開泡麵後，撲鼻而來就是一股熟悉的油蔥酥香氣，特選的紅蔥頭，搭配記憶中的肉燥風味，讓人忍不住食指大動。味味麵以紅藜入麵，麵條染上紅藜的天然色素，像是染上紅色的麵條，淡淡紅藜清香，更有不少吃過的網友分享，「麵體很Q，結合油蔥肉燥香味，讓口感還有一種香氣」、「以前看阿公阿嬤老愛來一包味味麵，新口味吃起來覺得超讚，吃起來有一種小時候的回憶味道」。



▲紅藜麵不稀奇，但做成泡麵可是頭一遭，搭配精燉肉燥湯底，完美結合。（圖／資料照片）

但這款紅藜麵，也不是想吃就能吃得到，味丹特開產線，與台東縣農會跨界合作，使用台東在地紅藜，目前只限定台東在地的7-11以及台東農會才買得到，讓不少網友敲碗表示，「限量的想吃看看」、「加了紅蔾感覺升級了」、「肉燥口味的泡麵大概味味麵最好吃」、「跨年去台東買來開箱嚐鮮」。