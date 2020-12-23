跨年該停辦嗎？精神醫揭「4理由」：若不取消是嚴重錯誤

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1.即使台灣仍是本土零確診，以全球疫情目前那麼嚴重，就好像鄰居家裡多災多難，我們好意思在這邊集體唱唱跳跳、放煙火什麼的嗎？
2. 雖然目前只傳出一例本土感染，但該名機師在社區趴趴走是十二月八日左右的事，距今已十四天，等於兩到三個感染周期，而如果他所接觸的人沒做好防護，可能會有九名本土感染。這些潛在感染者如果都去參加耶誕或跨年晚會，後果不堪設想。尤其以該名機師對行蹤如此隱瞞，更須小心。
3.變種病毒已經產生，雖然台灣防疫專家說，「十四天隔離依然擋得住」，但國外已經就疫苗對變種病毒的效力進行重新測試了，為何不等到測試結果出來再看看？試問，屆時如果疫苗對變種病毒無效，而台灣取得疫苗速度又是相對較慢，恐怕大家必須過著比現在更痛苦的防疫生活。
4.即使耶誕或跨年活動之後，沒有新增新冠病例，光是那些因為群聚感冒就診，而被當成可疑病例必須採檢的人數，就會讓醫療人員吃不消了。
沈政男醫師最後認為，暫停一年舉辦耶誕或跨年晚會，不只是表達對全球疫情的同情與悲憫，也是自我保護的謹慎手段。中央疫情指揮官陳時中昨日晚間則表示，中央不會要求各地方政府取消大型活動，但是必須符合大型活動指引要件，煩請民眾要特別注意。雖然中央並未要求取消，但地方政府大多繃緊神經，跨年活動是否舉辦，有待這幾天疫情變化的後續觀察。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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