「跨年可能前1天說不辦」　柯文哲：新常態要與狼共舞

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柯文哲指出，看明年經濟預測，現在疫苗已經出來了，從專業估計來看，應該到明年7、8月就會開始解除，要等疫苗打到一定數量，全世界將慢慢解禁，所以他都跟同仁說，還有7個月，大家再撐一下，撐過這段時間不要被突破。
柯文哲說，他看經濟預測，大概全世界明年經濟都會反彈，台灣大概不動，有些人開玩笑說台灣跟世界隔絕，特別是RCEP（區域全面經濟夥伴協定）、CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）都沒進去，也因為這樣，北市府這半年來舉辦9場產業座談，就算疫情解除，世界交通恢復，但世界還是不一樣。他認為，疫情中產業出現巨大變化，就算疫情結束，變動也不會回去，要開始因應後疫情時代產業政策要做什麼變化，明年會推出後疫情時代台北市產業政策白皮書。
柯文哲提到，這次莫斯科古典芭蕾舞團事件，自己主張要把表演停掉，有人認為票都賣出去了，影響會很大，有好幾千萬的損失，可是現在一旦被突破，年末大家在吃尾牙，若這樣計算，損失反而更大。
柯文哲表示，現在大家最關心的就是紐西蘭機師案，到底在台北造成多大破口？他剛在進來前，被記者問跨年要不要辦？「標準答案是這樣，按照要辦的原則去準備，但是我可能在前一天講說不辦了」，所以有個新名詞叫「新常態」，意思是隨時學習跟疫情共存，就算疫情到明年7月全球開始解封，但是有把握所有國民疫苗全部打一輪嗎？不一定，就算疫苗全部打一輪，這次病毒會不會產生新變種且突破疫苗，他也不能確定，因此要有新的態度，就是「與疫情共存、與狼共舞」。
柯文哲指出，還是盡量維持正常生活，但風吹草動要有能力緊急應變，所以跨年晚會要不要辦，答案是按照要辦的角度去準備，但是也可能前一天就講說不辦了，因為有設定好防疫標準，一旦有本土不明案例，社區感染超過15例，還是要停辦，1例的話就要做政治判斷，要求大家戴口罩、路邊攤販全部停掉。