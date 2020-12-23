英國變種病毒肆虐　侯友宜要求入境嚴格把關

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英國變種病毒肆虐　侯友宜要求入境嚴格把關

記者康子仁/新北報導

2020-12-23 13:09:36

侯友宜
▲侯友宜建議，從英國進來的民眾，在原有的居家檢疫之外，應該增加7天的自主健康管理，而且不應只由對方出具篩檢單，而是要強制檢驗。(圖/記者康子仁攝)
英國變種病毒肆虐，許多國家取消航班，台灣雖然減班，並未禁止航班飛行；新北市長侯友宜建議，從英國進來的民眾，在原有的居家檢疫之外，應該增加7天的自主健康管理，而且不應只由對方出具篩檢單，而是要強制檢驗，才能在邊境確實把關。
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侯友宜表示，對英國採取嚴格的措施，政府有進一步作法，他給中央一個建議，因為入境嚴格把關才是最重要的關鍵點，所以從英國進來的民眾，除了每一個都要篩檢以外，居家檢疫一定要做到位，建議中央增加7天的自主健康管理，多了7天就可以避免很多檢測陰陰陽陽的情況，也可以強化自己的健康。
侯友宜強調，從英國進來的民眾一定要篩檢，一定要居家檢疫，「而且這篩檢不是他們拿一個篩檢單或國外報告就可以，我們自己要篩檢，然後居家檢疫」。

侯友宜說，最後那個自主健康管理，不是讓民眾一個人在那邊自己管理，要強化自主健康管理多7天，多一份監督自主健康的能力，也許這樣一個方式更能夠落實，因為畢竟整個狀況是不一樣，國門的把關很重要。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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