零本土病例破功 桃園五月天演唱會及跨年嚴陣以待
記者李春台/桃園報導
2020-12-23 13:11:23
中央疫情指揮中心昨(22)日宣布新增3例境外移入以及1起本土確診個案(案771)，這使得台灣維持253天零本土病例破功，也引發各界擔心恐將爆發群聚感染。桃園市長鄭文燦今(23)日上午主持市政會議時表示，考量天團「五月天」即將在桃園舉行6場演唱會，以及在青埔站前廣場的桃園跨年晚會可能逾萬人參加，目前活動雖仍舊正常辦理，但會嚴格要求戴口罩、量體溫進場，並執行實聯制，24日及28日會再視疫情滾動檢討防疫規劃是否調整。
由於年底將有4個大型活動將在桃園舉辦，包括五月天跨年演唱、市府青埔跨年、元旦升旗典禮，以及1月3日職籃開幕賽；對此，鄭文燦指出，這4個活動主辦單位都須成立督導小組，其中五月天6場演唱會採嚴格實聯制，入場者必須要攜帶手機、持有QR code的票根，同時現場也會嚴格執行戴口罩跟體溫量測的工作，並取消販賣區。另外，針對市府自辦的跨年晚會，活動以單一入口進行總量管制，若人潮過分壅擠或將近8成，就會執行人流管制，同樣也是要採實聯制進場，請大家戴口罩、帶手機；元旦在埔心舉行的升旗典禮及1月3日職籃在巨蛋開打，同樣也會按照中央提出的5個規範進行防疫作為。
由於這起本土感染個案活動範圍遍及北桃，鄭文燦指出，衛生局跟警察局追蹤其活動史，目前匡列171位，初步一採都是陰性，但在親密接觸的27個人中，部分有症狀，將進行2採，雖然不一定是新冠肺炎，但基於防疫安全起見，會以最高標準；同時警消單位也會再依據手機軌跡圖進行徹底檢查，避免其接觸活動範圍出現漏網之魚成為防疫破口。
鄭文燦說，再次出現本土案例，國人都非常緊張，市府團隊會全力以赴按照中央要求落實防疫，除了掌握疫情發展，市府將於24日及28日再開會討論，滾動式檢討後再來決定防疫的規劃是否調整。
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