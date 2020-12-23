跨年活動照常？醫嘆「政府難抉擇」　網友一面倒：何必呢

昨（22）日國內爆出一例新冠肺炎（COVID-19）本土案例確診，而這也是台灣253天以來「首個」本土案例，但面對即將到來的跨年活動，目前各地皆未喊卡，即使中央及地方政府皆嚴格執行防疫，但也讓不少國人相當憂心。對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學就在臉書感嘆，表示現在若要取消跨年活動，對政府來說恐怕是很兩難。

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醫師謝宗學在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》發文，表示「目前中央和地方傾向跨年晚會續辦，但要符合更強的防疫原則：全程戴口罩、禁止飲食、攜帶手機」，但他認為，「即使全程配戴口罩又在室外，在擁擠的跨年晚會場合，幾乎沒有社交距離的情境下，是否能完全杜絕病毒傳播？恐怕沒人可以保證」。

▲目前各地跨年活動皆未喊卡。（示意圖／取自unsplash）

貼文一出，網友意見幾乎一面倒，希望可以「停辦跨年活動」，「何必為了跨年毀了明年」、「趁疫情對經濟傷害還沒發展成不可收拾時，先止住血，長遠看先謹慎對國家經濟發展才是好的。玩樂是一時，眾人的健康安全比較重要」、「希望停辦，雖然會影響經濟發展，若是真的引發群聚感染，後果會是不可收拾的，戴口罩只是減少被感染的機率，並不是百分之百能避免，請看看國外的例子，不要因為娛樂活動造成防疫上的缺口，請珍惜醫護人員」、「跨年晚會絕非非必要的，建議停辦！而且，反正每年不過就是那樣，正好碰上疫情，經費正好省下來」。（編輯：郭佩蓉）