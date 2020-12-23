藍領園區剛需撐買氣　首購搶進桃園這二區

雙北房價高不可攀，首購客受因於房價，只能向雙北外圍的桃園移居，這波北客移居潮，造就桃園人口急速成長，至今突破225萬人口，是台灣六都中人口、建設、產業與交通成長最快的城市。桃園貴為台灣第一產業大城市，全台500大製造業，有1/3廠設置在桃園，電子製造、光電顯示、半導體產業等能量匯聚，年產值超過2.9兆，政府依舊積極投入重磅建設，引領桃園成為智慧城市，挹注千億經費啟動建設三支箭「亞洲矽谷計劃」、「三心六線軌道建設」、「桃園航空城」計畫，建設萬箭齊發，桃園宣布進入建設黃金期，產業持續蓬勃發展。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日常採買以民族路商圈為主，位於桃園高鐵站與中壢市區核心位置，近鄰Costco中壢店也很近。（圖／資料照片）

在強勁產業動能與高勞力需求帶動下，桃園指標工業園區幼獅、平鎮、大園、觀音等工業區，在藍領族剛性需求支撐下，撐起區域買氣，屬於首購型的楊梅與過嶺房價親民，買氣與交易量明顯升溫。





楊梅受到在地就業藍領首購族青睞關鍵原因，除了1字頭親民房價外，交通優勢更是成交關鍵，產業聚落相當完整，供應鏈資源豐沛，四大指標工業區楊梅工業區、幼獅工業區、秀才科技園區與民富工業區都在區域內，年入住人口持續增加，以台灣各鄉鎮人口來統計，17萬人口屬於高成長區域，剛性居住需求高。





楊梅建設多話題，最指標建設有「楊梅體育園區」與「新建楊梅行政中心」計畫，三立集團看好楊梅，買下埔心農場打造媒體園區，未來將再創造更多就業人口。交通到位，開車通勤族南來北往可快速連結國道一號，五楊高架橋開通後，加上延伸計畫可通往頭份交流道，不僅吸引北客移居楊梅，也滿足苗栗銅鑼科學園區就業人口的居住需求，軌道交通有埔心、楊梅、富岡3個火車站，串聯鄰近生活圈，吸引鄰近工業區藍領族、首購、換屋族出手購買。

▲房價相對很親民，完善生活機能滿足首購日常需求。（圖／資料照片）

另一處受到藍領族青睞的是過嶺重劃區，剛性需求同樣來自就業人口，緊鄰高榮工業區，依據統計連續四年人口正成長，顯然有產業的區域，就有居住需求，房價與楊梅不相上下，均價1字頭，與一旁的青埔相比，房價相對很親民，完善生活機能滿足首購日常需求。生活機能，交通便捷開車仰賴國道1號與台66快速道路，日常採買以民族路商圈為主，位於桃園高鐵站與中壢市區核心位置，近鄰Costco中壢店也很近，吸引在鄰近工業區就業的首購與首換族前來購買。



2020房產新勢力：www.starfbs.com