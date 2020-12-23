王光祥鏡頭前感謝林文淵　盧明光看「前車之鑑」這樣說

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王光祥鏡頭前感謝林文淵　盧明光看「前車之鑑」這樣說

記者許家禎/台北報導

2020-12-23 16:26:58｜2020-12-23 16:37:49

▲大同大股東王光祥說，對前董座林文淵懷抱感恩跟虧欠，至於新任董座盧明光看「前車之鑑」有自己一套說法。(圖／記者葉政勳攝)
▲大同大股東王光祥（左）說，對前董座林文淵懷抱感恩跟虧欠，至於新任董座盧明光（中）看「前車之鑑」有自己一套說法。(圖／記者葉政勳攝)
林文淵昨（22）日宣布閃退大同董座，引發各界議論，他坦言跟大股東王光祥理念上有所不合。而今（23）日大同召開記者會宣布盧明光、鍾依文接任大同董事長、總經理。王光祥也在會上，他說沒跟林文淵交惡，甚至感謝他，對林有所虧欠。而新任董座盧明光表示，接任前有前提，就是「不希望看到董事們」關係不好。
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林文淵昨日指出，自己沒跟大股東三圓建設董座王光祥鬧不合，但坦言經營理念上不合，認為大家在不同的產業上，思考邏輯不一樣，雖然沒有鬧翻，也沒有情緒上的不愉快，但確實要繼續共事是不太可能了。然而同一時間，市場傳出，其實是林文淵明明沒有股權，卻在人事方面作風太強硬又無法溝通，其法人代表的身分才會被換掉。
今日大同宣布盧明光、鍾依文接任大同董事長、總經理，會上王光祥也出席，他回應其實沒有跟林文淵處得不好，反而對他很抱歉，因為他們等於一起打過仗，很感謝他，但他強調，換法人不是只有他的意思，還有許多董事們的決議，他也對林懷有歉意，最後表示更換是希望大家對大同更有信心。

由於外傳林文淵也是因為手中沒有持股，才會被輕易換掉，有這個前車之鑑，外界好奇新上任的盧明光怎麼看？盧表示，自己是因為獨董王金來推薦，也因為大同是母校，也曾在大同擔任過採購組長，自己都72歲了以行動力支持，認為把大同整頓好會很有意義，因此才答應接任董座，否則自己其實不缺錢。

至於外界傳言董事的各方角力，他也特別說，他接任前就說「不希望看到董事間不愉快」，而在確認董事們都同意後，感受到大家要一起打拼的感覺，因此決定接下董座之位。但對於沒有股權，隨時有可能像林文淵一樣被換掉，他則說「說實在，要他哪天走，真的就是哪天走」但他強調自己是專業經理人，團隊做好事最重要。
新任總經理鍾依文則說，自己對大同有信心，這是家很有潛力的公司，他進來就是在做對的事，也因為有信心，外界好奇會不會買進自家股票？他說有機會當然會，但一定得是合乎法規的情況下。盧明光也同樣表示早就準備要買進大同股票，但時機點很重要、會注意是否合乎法規。
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