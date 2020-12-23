泰國男星上節目爆料　稱粉絲搶著包養自己

根據四方報報導，泰劇男神 New Chayapol Julien Pupart（小名：New）擁有泰國、比利時雙血統，長相俊俏，剛拍完新戲《偷龍轉鳳》的他人氣水漲船高，近期上節目還自己爆料稱很多粉絲想包養他，勁爆消息引發粉絲熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀

1990年生的 New 是泰國知名演員 Oliver Pupart 和 Michael Pupart 的姪子，外相俊美的他在畢業後以模特兒身份踏足演藝界，曾拍攝肯德基、DTAC通信公司等廣告。後來他轉型成演員，並在2012年出演泰劇《晚孃上部：戀慾》男配角而成名，於隔年簽進泰國三台，拍攝多部人氣泰劇，名氣也越來越旺。

儘管已經30歲，但 New 卻一直保持鮮肉帥哥的質感，絲毫沒有任何一點大叔味，也許就是因為這樣，讓許多有錢的粉絲爭相想包養他。他近期上Amarin台的節目大方爆料，曾遇過幾十個人聯繫表示想包養自己，或是願意花大錢請他去吃飯。他表示，這些粉絲財力雄厚，有的開價包月50萬，有的則直接表示可以送房送車，讓他相當驚訝。

他表示，這些粉絲大多是透過IG私信，有的還直接傳私密照，因為自己平常有看IG小盒子的習慣，因此經常收到這種意外的「驚喜」，尺度之大也讓他相當傻眼。不僅如此，New的魅力還是跨越性別的，因為他加碼爆料，指包養自己的人其實男、女都有，而且男性還居多，但笑稱自己都沒當回事，也沒回覆。節目播出後引發不少粉絲在網上熱議。